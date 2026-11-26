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NEC menciptakan kejutan di Liga Europa. Klub asal Nijmegen itu mengalahkan Stade Rennes 3-1 dan kini telah mengoleksi sepuluh poin. Hasil tersebut menempatkan NEC di peringkat kedelapan klasemen.

Sejak awal pertandingan, NEC mendapat cukup banyak peluang untuk membuka keunggulan. Dusan Tadic nyaris mencetak gol pada menit keenam, tetapi bidikannya belum tepat.

Setelah pertandingan berjalan 20 menit, NEC akhirnya mencetak gol. Tembakan jarak jauh Darko Nejasmic ditepis kiper, tetapi Bryan Linssen menyambar bola muntah dan memasukkannya ke gawang.

Setelah gol NEC, Rennes mulai tampil lebih menyerang. Gonzalo Crettaz sempat menggagalkan upaya Mahamadou Nagida, tetapi Adrien Thomasson kemudian menyamakan kedudukan bagi Rennes.

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Pemain Prancis berusia 32 tahun itu menerima bola dari mantan pemain Feyenoord, Sebastian Szymanski, di tepi kotak penalti lalu melepaskan tembakan. Bola berubah arah sehingga Crettaz tak mampu menyelamatkannya: 1-1.

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Linssen mendapat peluang emas untuk kembali membawa NEC unggul sesaat sebelum turun minum. Ia menyambut umpan silang sempurna dari sisi kiri, tetapi sundulannya meleset sekitar setengah meter.

Pada babak kedua, kedua tim mendapat sejumlah peluang. Pemain pengganti Willum Willumsson nyaris mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan silang terukur dari Tadic, tetapi sundulannya juga meleset tipis.

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Lima belas menit sebelum laga berakhir, NEC kembali mengancam. Tadic mengirim bola kepada Clement Bisschoff, yang dijatuhkan bek Rennes di kotak penalti.

NEC mendapat penalti dan Tjaronn Chery langsung memanfaatkannya. Pemain timnas Suriname itu tak memberi kiper kesempatan untuk menyelamatkan bola, meski sang kiper sudah bergerak ke arah yang benar: 2-1.

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Menjelang akhir laga, NEC mendapat lebih banyak ruang karena Rennes berusaha mencari gol penyama kedudukan. Setelah Tadic dan Bisschof menyia-nyiakan dua peluang, nama terakhir akhirnya mencetak gol pada menit ke-86. Ia menuntaskan peluang dengan sempurna ke sudut dekat: 3-1.