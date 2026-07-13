NEC sedang menjalin pembicaraan dengan pemain yang membuat Argentina kewalahan di Piala Dunia

NEC hampir merekrut Jamiro Monteiro, demikian dilaporkan jurnalis Mounir Boualin. Gelandang berusia 32 tahun itu dapat direkrut secara gratis, karena kontraknya bersama PEC Zwolle telah berakhir pada 1 Juli.

Pembicaraan mengenai kontrak untuk pemain berpengalaman ini telah mencapai tahap lanjut. Belum ada kesepakatan definitif, namun kedua belah pihak berharap dapat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat.

Monteiro, yang lahir di Rotterdam, telah membela PEC selama dua musim. Selama periode tersebut, ia tampil dalam 52 pertandingan, dengan mencetak lima gol dan memberikan lima assist.

Gelandang yang diincar NEC ini sebelumnya juga pernah bermain untuk SC Cambuur, Heracles Almelo, FC Metz, Philadelphia Union, San Jose Earthquakes, dan Gaziantepspor.

Monteiro menarik perhatian di Piala Dunia setelah membawa Cape Verde mencapai babak 16 besar. Gelandang ini menjadi starter saat melawan Spanyol (0-0), Uruguay (2-2), Arab Saudi (0-0), dan Argentina (kalah 2-3). Tim Argentina membutuhkan perpanjangan waktu untuk lolos ke babak perempat final.

Jeffry Fortes memuji Monteiro dalam surat kabar Algemeen Dagblad. “Dia sering sekali mendengar bahwa dia terlalu pendek. Namun, di dunia sepak bola ada banyak pemain bertubuh mungil yang berhasil menonjol. Dari segi gaya bermain, dia bisa dibandingkan dengan Kanté. Dia juga merupakan pemain yang tidak mengandalkan tinggi badannya.”

NEC sebelumnya telah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Perr Schuurs dan Kaj Sierhuis. Selain itu, klub asal Nijmegen ini sedang gencar mengupayakan kedatangan Emre Mor.