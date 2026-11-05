NEC meraih kemenangan kedua berturut-turut di Liga Europa pada Kamis. Tim asuhan Dick Schreuder mengalahkan Omonia Nicosia 3-1 meski mengawali laga dengan buruk. Setelah Brian Linssen menyamakan kedudukan, Clement Bischof dan Linssen kembali mencetak gol untuk memastikan kemenangan. NEC kini mengoleksi tujuh poin dari empat pertandingan dan berada dalam posisi sangat baik untuk setidaknya lolos ke babak play-off.

NEC menjalani babak pertama yang cukup buruk. Tim asal Nijmegen itu kesulitan menghadapi Omonia, yang beberapa kali melancarkan serangan berbahaya. NEC juga terpukul ketika Perr Schuurs harus keluar karena cedera dan digantikan Willum Willumsson. Darko Nejasmic kemudian turun satu lini ke belakang.

Karena itu, gol pembuka Omonia pada pertengahan babak pertama bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Panagiotis Andreou mengirim bola kepada Loïs Diony, yang mendapat terlalu banyak waktu dan ruang dari pertahanan NEC. Diony menempatkan bola ke sudut jauh, tanpa mampu dihalau kiper Gonzalo Crettaz: 0-1.

NEC harus mengejar ketertinggalan dan mendapat peluang terbaiknya di babak pertama menjelang menit ke-30. Tjaronn Chery mengirim umpan ke arah pergerakan Willumsson, yang kemudian melepaskan umpan silang melewati beberapa rekan setimnya hingga bola sampai kepada Ayodele Thomas. Penyerang sayap berusia 19 tahun itu mengakhiri serangan dengan tembakan yang membentur mistar.

Selepas jeda, NEC kembali mengawali pertandingan dengan sulit. Berkat kecepatan Thomas, Omonia tidak segera menambah keunggulan menjadi 0-2 lewat serangan balik. Belum genap semenit kemudian, Linssen menyamakan kedudukan di sisi lain lapangan. Pemain berpengalaman itu menyambut sepak pojok Chery dengan sundulan ke belakang di tiang dekat: 1-1.

NEC bermain dengan energi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelum jeda dan mulai melihat peluang untuk menang. Schreuder antara lain memasukkan Dusan Tadic, yang telah pulih dari cedera, dan keputusan itu terbukti sangat tepat. Tembakan berbahaya pemain Serbia tersebut berhasil ditepis sebagian oleh kiper Thomas Kaminski, tetapi ia tak berdaya menghadapi bola muntah yang disambar Bischoff.

Dengan penuh percaya diri, tim asal Nijmegen itu terus menekan dan mencetak gol ketiga beberapa saat setelah unggul 2-1. Linssen menerima umpan terobosan apik dari Tadic dan melepaskan tembakan akurat yang masuk setelah mengenai sisi dalam tiang gawang. Mistar menggagalkan upaya Tadic mengubah skor menjadi 4-1 pada menit-menit akhir.