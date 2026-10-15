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Cara menonton NEC Nijmegen vs Levski Sofia dengan VPN

Gemini

VPN seperti ExpressVPN memungkinkan Anda membuat koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi virtual Anda ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah tersedia di bagian selanjutnya artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton siaran olahraga.

Europa League - Pekan 2 15 Okt 2026 - 15.00 Stadion De Goffert

Pertandingan NEC Nijmegen melawan Levski Sofia hari ini akan dimulai pukul 20.00.

Panduan langkah demi langkah menonton NEC Nijmegen vs Levski Sofia hari ini dengan VPN

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Unduh dan pasang : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya ke perangkat Anda. Hubungkan ke server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server di negara tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat). Hapus tembolok: Terkadang peramban masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus kuki atau segarkan peramban agar perubahan lokasi berlaku. Mulai menonton: Buka situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih nikmat di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN tersendiri. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.

Apple TV, Roku, dan konsol : Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Performa terkini

NEC Nijmegen mencatatkan dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Ajax di Eredivisie. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Go Ahead Eagles pada September. Kekalahan terbesar dalam rentang itu adalah saat takluk 5-0 dari Juventus di Liga Europa. Kekalahan 3-0 dari Cambuur juga termasuk dalam lima pertandingan tersebut. NEC hanya mencetak empat gol dan kebobolan 12 kali dalam laga-laga itu.

Levski Sofia meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan tandang 2-0 atas Cherno More Varna di First Professional League. Sebelumnya dalam rentang tersebut, mereka juga mengalahkan CSKA 1948 dengan skor 1-0, meski takluk 2-4 dari CSKA Sofia di Piala Super dan kalah 1-0 dari Salzburg di Liga Europa.

Rekor pertemuan

Data pertemuan sebelumnya antara NEC Nijmegen dan Levski Sofia tidak tersedia menjelang laga Liga Europa ini.

Klasemen

NEC Nijmegen menempati peringkat ke-36 di klasemen Liga Europa, di luar posisi lolos otomatis, dan membutuhkan poin untuk tetap bersaing. Levski Sofia berada di peringkat ke-25, juga di luar zona kelolosan, tetapi dalam posisi yang lebih baik daripada tuan rumah. Karena itu, kedua klub memiliki motivasi yang jelas untuk menang.