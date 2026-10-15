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Europa League
team-logoNEC Nijmegen
Stadion De Goffert
team-logoLevski
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NEC Nijmegen vs Levski Sofia: Siaran Liga Europa di seluruh dunia dan cara menontonnya dari mana saja di dunia dengan VPN

NEC Nijmegen vs Levski
NEC Nijmegen
Levski
Europa League

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Cakupan internasional

Negara

Penyiar

Tautan laman utama

Argentina

Disney+

disneyplus.com

Bolivia

Disney+

disneyplus.com

Brasil

CazéTV

youtube.com/c/cazetv

Bulgaria

MAX Sport

maxsport.live

Kanada

DAZN

dazn.com

Chile

Disney+

disneyplus.com

Tiongkok

iQiyi

iq.com

Kolombia

Disney+

disneyplus.com

Ekuador

Disney+

disneyplus.com

Finlandia

Viaplay

viaplay.fi

Prancis

Canal+

canalplus.com

Indonesia

Vidio

vidio.com

Meksiko

Disney+

disneyplus.com

Belanda

Ziggo Sport

ziggosport.nl

Norwegia

Viaplay

viaplay.no

Paraguay

Disney+

disneyplus.com

Peru

Disney+

disneyplus.com

Rusia

Okko Sport

okko.tv

Spanyol

Movistar+

movistarplus.es

Swedia

Disney+

disneyplus.com

Thailand

beIN Sports Connect

connect-th.beinsports.com

Turki

tabii

tabii.com

Amerika Serikat

Paramount+

paramountplus.com

Uruguay

Disney+

disneyplus.com

Venezuela

Disney+

disneyplus.com

Cara menonton NEC Nijmegen vs Levski Sofia dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN seperti ExpressVPN memungkinkan Anda membuat koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi virtual Anda ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah tersedia di bagian selanjutnya artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton siaran olahraga.

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Europa League - Pekan 2
Stadion De Goffert

Pertandingan NEC Nijmegen melawan Levski Sofia hari ini akan dimulai pukul 20.00.

Panduan langkah demi langkah menonton NEC Nijmegen vs Levski Sofia hari ini dengan VPN

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  1. Unduh dan pasang: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya ke perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di negara tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat).
  3. Hapus tembolok: Terkadang peramban masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus kuki atau segarkan peramban agar perubahan lokasi berlaku.
  4. Mulai menonton: Buka situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih nikmat di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN tersendiri. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.
  • Apple TV, Roku, dan konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Susunan Pemain NEC Nijmegen vs Levski

3-4-2-1
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
page.match.formation.title
Levski crest
Levski
LES
4-3-3
G. CrettazG. CrettazD. FonvilleD. FonvilleP. SchuursP. Schuursteam-logoG. BrasC. BischoffC. BischoffK. KersK. KersN. LebretonN. LebretonD. TadicD. TadicT. CheryT. CheryD. NejasmicD. NejasmicB. LinssenB. Linssenteam-logoS. Vutsovteam-logoMaiconteam-logoC. Makounteam-logoAldairteam-logoK. DimitrovM. GrujicM. Grujicteam-logoM. Moubarikteam-logoSerginhoteam-logoReinaldoteam-logoD. Kussoteam-logoEverton Bala
Levski crest
Levski
LES
3-4-2-1
NEC Nijmegen

Susunan Pemain Utama

Levski

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Schreuder
  • J. Velazquez

Performa terkini

NEC

NEC - Performa

EXC
S2-2
CAM
K3-0
JUV
K5-0
GAE
S1-1
AJX
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LES

LES - Performa

C48
M1-0
CSS
K2-4
BOV
S0-0
SAL
K0-1
CMV
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

NEC Nijmegen mencatatkan dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Ajax di Eredivisie. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Go Ahead Eagles pada September. Kekalahan terbesar dalam rentang itu adalah saat takluk 5-0 dari Juventus di Liga Europa. Kekalahan 3-0 dari Cambuur juga termasuk dalam lima pertandingan tersebut. NEC hanya mencetak empat gol dan kebobolan 12 kali dalam laga-laga itu.

Levski Sofia meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan tandang 2-0 atas Cherno More Varna di First Professional League. Sebelumnya dalam rentang tersebut, mereka juga mengalahkan CSKA 1948 dengan skor 1-0, meski takluk 2-4 dari CSKA Sofia di Piala Super dan kalah 1-0 dari Salzburg di Liga Europa.

Rekor pertemuan

Data pertemuan sebelumnya antara NEC Nijmegen dan Levski Sofia tidak tersedia menjelang laga Liga Europa ini.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220050+56
M
M
2
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
220051+46
M
M
3
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220030+36
M
M
4
LyonLyonOL
220053+26
M
M
5
TorreenseTorreenseTOR
211032+14
S
M
6
SunderlandSunderlandSUN
211021+14
S
M
7
JuventusJuventusJUV
110050+53
M
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
K
M
9
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
M
10
AC MilanAC MilanMIL
210142+23
M
K
11
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
210131+23
K
M
12
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
M
13
BenficaBenficaBEN
110020+23
M
14
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
110021+13
M
16
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
110021+13
M
17
Real SociedadReal SociedadRSO
21012203
M
K
18
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
M
K
19
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
K
M
20
RennesRennesREN
10100001
S
21
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
S
22
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
S
23
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
K
S
24
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
K
25
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
K
26
LevskiLevskiLES
100101-10
K
27
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
K
28
LillestroemLillestroemLIL
200213-20
K
K
29
CelticCelticCEL
100113-20
K
30
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
K
31
MarseilleMarseilleOM
100114-30
K
32
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
100103-30
K
34
NK CeljeNK CeljeCEL
200204-40
K
K
35
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
100105-50
K
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200207-70
K
K
Lolos ke 16 besar

NEC Nijmegen menempati peringkat ke-36 di klasemen Liga Europa, di luar posisi lolos otomatis, dan membutuhkan poin untuk tetap bersaing. Levski Sofia berada di peringkat ke-25, juga di luar zona kelolosan, tetapi dalam posisi yang lebih baik daripada tuan rumah. Karena itu, kedua klub memiliki motivasi yang jelas untuk menang.

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