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Cara menonton NEC Nijmegen vs Levski Sofia dengan VPN

Gemini

VPN seperti ExpressVPN memungkinkan Anda membuat koneksi daring yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi virtual Anda ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah tersedia di bagian berikut artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton tayangan olahraga.

Europa League - Pekan 2 15 Okt 2026 - 15.00 Stadion De Goffert

Pertandingan hari ini antara NEC Nijmegen dan Levski Sofia akan dimulai pada 15 Oktober 2026 pukul 20.00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton NEC Nijmegen vs Levski Sofia hari ini

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Unduh & instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server di negara tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton tayangan dari Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat). Hapus cache: Terkadang peramban masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau muat ulang peramban untuk memastikan perubahan lokasi berlaku. Mulai menonton: Buka situs web atau aplikasi penyiar Anda dan nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop memang bisa, tetapi pertandingan olahraga langsung lebih seru disaksikan di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN tersendiri. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk ke akun Anda, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.

Apple TV, Roku & konsol : Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kabar tim & skuad

Dick Schreuder memimpin NEC Nijmegen dalam laga Liga Europa ini. Belum ada laporan mengenai pemain tuan rumah yang dipastikan cedera atau terkena skorsing. Kabar tim akan diperbarui menjelang pertandingan.

Levski Sofia ditangani Julio Velazquez untuk lawatan ke Belanda ini. Informasi mengenai cedera atau skorsing di skuad tamu saat ini belum tersedia. Pembaruan lebih lanjut diperkirakan hadir sebelum pertandingan.

Performa

NEC Nijmegen mencatat dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil teranyar mereka adalah imbang 1-1 melawan Ajax di Eredivisie. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Go Ahead Eagles pada September. Kekalahan terbesar dalam rentang tersebut adalah 5-0 dari Juventus di Liga Europa, sementara kekalahan 3-0 dari Cambuur juga terjadi dalam lima pertandingan itu. NEC hanya mencetak empat gol dan kebobolan 12 gol sepanjang rangkaian laga tersebut.

Levski Sofia meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan tandang 2-0 atas Cherno More Varna di First Professional League. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka juga mengalahkan CSKA 1948 dengan skor 1-0, tetapi kalah 2-4 dari CSKA Sofia di Super Cup dan 1-0 dari Salzburg di Liga Europa.

Rekor pertemuan

Data pertemuan sebelumnya antara NEC Nijmegen dan Levski Sofia tidak tersedia menjelang laga Liga Europa ini.

Klasemen

NEC Nijmegen menempati peringkat ke-36 di klasemen Liga Europa, di luar posisi lolos otomatis, dan membutuhkan poin agar tetap bersaing. Levski Sofia berada di peringkat ke-25, juga di luar zona kelolosan tetapi dalam posisi yang lebih baik daripada tuan rumah. Karena itu, kedua klub sama-sama punya alasan kuat untuk mengejar kemenangan.