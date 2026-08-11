NEC menjalani malam yang indah pada Selasa dengan memastikan diri lolos ke play-off Liga Champions dengan menyingkirkan Olympiakos. Ini merupakan sukses olahraga yang belum pernah terjadi bagi klub asal Nijmegen itu, yang juga akan membuat sang bendahara tidur nyenyak malam ini.

Voetbal International mengetahui bahwa NEC berhak membukukan 4,29 juta euro berkat skema uang kompensasi dari UEFA. Sebuah durian runtuh finansial yang besar bagi klub asal Gelderland tersebut.

NEC akan menghadapi FK Bodø/Glimt di play-off Liga Champions dan jika tim kejutan asal Norwegia musim lalu itu dikalahkan di ajang tersebut, mereka akan menerima jumlah yang sangat besar.

Jika NEC mencapai fase liga Liga Champions, mereka akan mendapat bonus partisipasi sebesar 18,62 juta euro. Melalui antara lain pemasukan tiket dan bonus (2,1 juta per kemenangan atau 700 ribu untuk hasil imbang), jumlah itu masih bisa meningkat tajam.

Klub asal Nijmegen itu sebelum dua laga melawan Olympiakos sudah dipastikan tampil di fase liga Liga Europa. Bonus partisipasi untuk turnamen itu sebesar 4,31 juta euro.

Dengan kemenangan atas Olympiakos, NEC kini tetap dipastikan meraih setidaknya 4,31 juta euro, di atas 4,29 juta euro yang mereka peroleh pada Selasa malam dengan mengalahkan Olympiakos.

Namun, di Stadion Goffert, mereka jelas tengah memimpikan fase liga Liga Champions, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bodø, bagaimanapun, menjanjikan tantangan berat.