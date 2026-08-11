NEC menyingkirkan Olympiakos dalam laga leg kedua yang mendebarkan. Tim tamu dari Yunani sempat unggul pada babak kedua, tetapi gol Bryan Linssen memaksa pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu, setelah hasil 0-0 pada pekan lalu. Menghadapi Olympiakos yang bermain dengan sepuluh orang, NEC akhirnya keluar sebagai pemenang lewat gol Emre Mor: 2-1. Tim asal Nijmegen itu kini bisa mengalihkan fokus ke rintangan terakhir menuju sepak bola Liga Champions: play-off melawan Bodø/Glimt.

Dick Schreuder menyiapkan susunan pemain yang bahkan lebih menyerang daripada biasanya, dengan Noé Lebreton sebagai gelandang tengah di samping Darko Nejasmic. Dusan Tadic juga mendapat tempat di starting XI, begitu pula Philippe Sandler, yang pekan ini bahkan belum berlatih bersama grup.

NEC memulai pertandingan dengan kuat dan beberapa kali mengancam lewat kapten Tjaronn Chery. Setelah sepuluh menit, salah satu upayanya membentur sisi bawah mistar via kiper Balsa Popovic. Setelah itu, tim asal Nijmegen tersebut harus menerima dua pukulan telak secara beruntun.

Sami Ouaissa tampak mengalami cedera otot dan terpaksa digantikan oleh Emre Mor. Namun, pergantian itu nyaris tertunda tiga menit karena anting Mor tersangkut. Lima menit kemudian, Sandler juga harus mengakhiri pertandingan: ia digantikan oleh Brayann Pereira. Di sisi lain, Gonzalo Crettaz menjaga tuan rumah tetap bertahan lewat penyelamatan luar biasa terhadap Gelson Martins yang lolos bebas.

Setelah jeda, NEC langsung mendapat pukulan besar. Gustavo Sa dengan mudah melewati Lebreton, mengirim bola ke depan, dan lewat tangan Crettaz bola jatuh ke kaki Ayoub El Kaabi. Sang penyerang langsung menghukum dengan mematikan: 0-1.

NEC sempat perlu waktu untuk pulih dari gol tersebut, tetapi setelah itu kembali melancarkan serangan. Ancaman datang melalui Mor dan Bryan Linssen, tetapi kiper Popovic semakin berkembang dalam pertandingan. Hingga akhirnya pada menit ke-70 gol penyeimbang yang sangat pantas pun tercipta: Tadic bertransisi dengan sangat cepat, melakukan kombinasi satu-dua dengan Clement Bischoff, lalu menyodorkan bola matang kepada Linssen. Sang penyerang kemudian dengan gemilang menyambarnya masuk: 1-1.

Sukacita membuncah di De Goffert, yang setelah itu bersiap menghadapi fase akhir laga yang menegangkan. Kegembiraan itu semakin besar sepuluh menit jelang waktu normal berakhir, ketika Kostas Fortounis harus meninggalkan lapangan dengan kartu merah setelah tekel keras terhadap Nejasmic. Untuk waktu yang lama, laga tampak akan menuju perpanjangan waktu, dan gol pemain pengganti Kaj Sierhuis tidak mengubah hal itu. Mor ternyata berada dalam posisi offside dalam proses build-up, sehingga gol tersebut dianulir.

Dalam perpanjangan waktu, mantan talenta top itu menebus kesalahannya. Bola dari Sierhuis dengan sangat beruntung jatuh ke kaki Mor, yang tidak ragu dan melepaskan tembakan untuk menjadikan skor 2-1. Dengan demikian, NEC lolos ke play-off Liga Champions. Jika di sana mereka mampu menyingkirkan Bodø/Glimt, maka sepak bola Liga Champions akan benar-benar hadir di Nijmegen.