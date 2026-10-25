NEC dan FC Groningen bermain imbang dalam duel seru pada Minggu. Groningen tampil sangat efektif melalui Brynjólfur Willumsson pada babak pertama dan unggul 0-2 saat jeda, tetapi NEC bangkit selepas turun minum. Gol Clement Bischof dan Noé Lebreton membuat skor berakhir 2-2.

Banyak peluang tercipta di depan kedua gawang pada babak pertama, tetapi Groningen lebih efektif. Setelah sepuluh menit, tim tamu membuka skor lewat sepak pojok. Marco Rente menyundul bola dengan apik ke tiang jauh, tempat Willumsson berdiri bebas untuk menanduknya masuk: 0-1.

Dick Schreuder frustrasi, padahal pada Kamis ia baru saja menyaksikan timnya meraih kemenangan impresif 2-4 di markas Dinamo Zagreb. NEC sebenarnya mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan, tetapi upaya Bischof dan Bryan Linssen dihalau dari mulut gawang. Dalam serangan balik berikutnya, Thom van Bergen mencetak gol, tetapi golnya dianulir karena offside.

Tak lama kemudian, skor benar-benar berubah menjadi 0-2. Ahmetcan Kaplan salah mengantisipasi umpan silang Van Bergen sehingga Willumsson dapat memanfaatkannya. Pemain asal Turki itu sempat memprotes dugaan pelanggaran Willumsson kepada wasit, tetapi protesnya tidak digubris.

Schreuder melakukan penyesuaian saat jeda, lalu kembali melakukannya sepuluh menit memasuki babak kedua. Semenit kemudian, NEC memperkecil ketertinggalan: setelah Darko Nejasmic melakukan intervensi apik, Bischof melesat. Pemain asal Denmark itu bergerak ke dalam dan melepaskan tembakan akurat ke sudut jauh: 1-2.

Setelah itu, Groningen semakin mundur dengan harapan dapat mempertahankan keunggulan. Namun, tim asuhan Dick Lukkien gagal melakukannya. Pada menit ke-70, Lebreton memanfaatkan upaya tim tamu yang kurang baik dalam menghalau bola dari pertahanan: 2-2.

Menjelang akhir pertandingan, kedua tim masih berusaha mengejar kemenangan. Lebreton mendapat peluang untuk NEC, tetapi peluang terbaik menjadi milik Groningen. Sayangnya, Pelle Clement tidak cukup mampu menjangkau bola.