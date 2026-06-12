NEC mengikat Perr Schuurs dengan kontrak berdurasi beberapa tahun setelah ia pulih dari cedera berkepanjangan

Perr Schuurs secara resmi menjadi pemain NEC, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Jumat sore. Bek tersebut telah lulus tes medis dan akan bergabung dengan klub asal Nijmegen itu selama tiga tahun.

Schuurs menjalani pemeriksaan medis di NEC pada hari Rabu. Karena riwayat cedera pemain asal Limburg ini, klub meminta informasi dari Fysiomed, tempat Schuurs menjalani tahap akhir proses rehabilitasinya. Selain itu, klub asal Nijmegen ini juga meminta saran dari AC Torino, klub terakhirnya.

Pada bulan Februari, Torino mengumumkan bahwa kontrak Schuurs di Italia telah diputus setelah melalui pembicaraan yang matang. Bek yang sering mengalami nasib sial dalam beberapa tahun terakhir ini kemudian melanjutkan proses rehabilitasinya di Belanda.

Schuurs akan segera menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029. NEC sangat percaya pada sang bek dan berharap ia dapat kembali ke performa terbaiknya. Sebelum nasib buruk menimpanya, ia tampil mengesankan di Italia dan sempat diincar untuk pindah ke Inter, namun transfer tersebut pada akhirnya tidak pernah terwujud.

Schuurs memainkan pertandingan terakhirnya pada 21 Oktober 2023 (!), saat ia mengalami robekan ligamen silang selama pertandingan melawan Inter. Pemain asal Limburg ini menghadapi kemunduran yang signifikan, menjalani operasi lagi, namun lututnya masih belum pulih sepenuhnya.

Momen itu semakin dekat dan NEC ingin memberikan panggung bagi Schuurs. Sassuolo, Venezia, Genoa, dan Torino juga sempat tertarik, tetapi akhirnya gagal mendapatkan sang pemain.