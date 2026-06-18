NEC menerima tawaran yang sangat tinggi untuk Kodai Sano: transfer rekor akan segera terwujud

TSG Hoffenheim telah mengajukan tawaran sekitar lima belas juta euro untuk Kodai Sano. Hal ini dilaporkan oleh Mounir Boualin atas nama SoccerNews. NEC saat ini sedang mempertimbangkan tawaran tersebut.

Sudah lama diketahui bahwa Hoffenheim tertarik pada Sano. Namun, persaingan bagi klub Jerman ini tidaklah mudah: VfB Stuttgart dan PSV, di antara klub-klub lain, juga mengincar pemain Jepang berusia 22 tahun tersebut.

Tawaran pertama, senilai sekitar lima belas juta euro, kini datang dari Hoffenheim. Jika NEC menerimanya, hal itu akan menjadi transfer keluar termahal sepanjang sejarah klub.

Saat ini, rekor tersebut masih dipegang oleh Robin Roefs. Kiper tersebut pindah ke Sunderland tahun lalu dengan nilai transfer 10,5 juta euro.

Namun, tampaknya besar kemungkinan NEC akan menolak tawaran tersebut. Sumber-sumber di Jerman sebelumnya telah melaporkan bahwa klub asal Nijmegen itu menginginkan setidaknya dua puluh juta euro untuk Sano.

Selain Stuttgart dan PSV, yang belum mengajukan tawaran resmi, masih ada klub-klub lain yang tertarik pada Sano. Klub-klub tersebut terutama berasal dari Liga Premier yang namanya tidak disebutkan.

Gelandang asal Jepang ini telah bermain untuk NEC sejak 2023. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 98 pertandingan resmi mewakili klub yang menempati peringkat ketiga pada musim VriendenLoterij Eredivisie lalu.