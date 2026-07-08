NEC menerima dana rekor untuk Basar Önal: pemain kunci ini menghasilkan jutaan lebih banyak dari yang diperkirakan

NEC dan Lille OSC telah mencapai kesepakatan definitif terkait transfer Basar Önal, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Pakar bursa transfer tersebut menulis bahwa klub asal Nijmegen itu berpotensi meraup hingga 14,5 juta euro: 12,5 juta sebagai pembayaran tetap dan 2 juta sisanya berupa bonus.

Transfer Önal (22) sudah lama menjadi perbincangan. Pemain timnas junior Turki itu tidak ikut bermain pada Rabu lalu, saat NEC kalah 2-3 dari lawan uji coba MSV Duisburg di Weurt.

Media Belanda memperkirakan nilai transfer sekitar 9,5 hingga 10 juta euro, yang berarti rekor transfer keluar Robin Roefs ke Sunderland (10,5 juta) belum terpecahkan.

Namun, menurut Romano, jumlahnya ternyata jutaan lebih tinggi dari perkiraan. Dengan 12,5 juta, rekor Roefs sudah terpatahkan, dan jumlahnya bahkan bisa naik hingga 14,5 juta.

Bendahara De Graafschap pun pasti bisa tidur nyenyak. Klub Superboeren itu telah menyepakati persentase bagi hasil sebesar sepuluh persen dari penjualan pemain tersebut pada tahun 2024. Pemain asal Doetinchem ini pun akan menghasilkan lebih dari satu juta euro bagi “klubnya”, di samping biaya transfer awal sebesar satu juta euro.

Ini adalah masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi NEC, yang dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak memperoleh pendapatan dari transfer. Misalnya, Kento Shiogai pindah ke VfL Wolfsburg pada musim dingin lalu dengan nilai transfer 9,5 juta euro.

Kemungkinan besar Önal tidak akan lama memegang rekor transfer NEC. Hal ini berkaitan erat dengan transfer besar-besaran yang akan datang dari pemain bintang Kodai Sano.

Pemain asal Jepang tersebut telah menargetkan transfer ke TSG Hoffenheim, yang pekan lalu mengajukan tawaran sebesar 15+2 juta euro. Diperkirakan biaya transfer tersebut akan sedikit lebih tinggi.

Selain Önal, Lille juga ingin merekrut pemain kunci lainnya dari Eredivisie. Pelatih Davide Ancelotti sangat ingin mendatangkan Gjivai Zechiël, namun hingga saat ini Feyenoord belum menyetujui salah satu tawaran dari Lille.