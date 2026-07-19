NEC mencapai kesepakatan lisan terkait kedatangan penyerang berusia 20 tahun

NEC dan RB Salzburg telah mencapai kesepakatan lisan secara garis besar mengenai peminjaman Clement Bischoff, demikian dilaporkan Mounir Boualin. Dengan demikian, klub asal Nijmegen itu kembali mendatangkan pemain baru.

Pemain asal Denmark tersebut akan menjalani pemeriksaan medis minggu depan, menurut jurnalis transfer tersebut. Jika tidak ada hal-hal khusus yang terungkap, Bischoff akan dipinjamkan dari Salzburg selama satu musim.

Klub asal Nijmegen ini sedang mencari pemain baru yang sangat dibutuhkan untuk lini serang, setelah Basar Önal pindah ke OSC Lille dengan nilai transfer 12 juta euro (belum termasuk bonus).

Bischoff adalah penyerang berusia dua puluh tahun yang bergabung dari Brøndby IF pada tahun 2025. Saat itu, Salzburg membelinya seharga dua juta euro.

Di Bundesliga Austria musim ini, ia hanya bermain selama 485 menit dalam lima belas pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak satu gol dan memberikan tiga assist.

Sebelumnya, pada bursa transfer kali ini, NEC telah memperkuat lini serangnya dengan mendatangkan Adam Tahaui dari Vitesse dan Kaj Sierhuis dari Fortuna Sittard. Kini, Bischoff bergabung sebagai pemain pinjaman.

Selain itu, klub asal Nijmegen ini tampaknya juga akan merekrut Dusan Tadic yang berstatus bebas transfer. Voetbalzone melaporkan pada Minggu pagi bahwa kedatangan penyerang asal Serbia tersebut sudah di ambang kesepakatan.