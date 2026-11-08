NEC meraih kemenangan dramatis 3-2 atas FC Utrecht di Stadion Galgenwaard pada Minggu malam. Tim asal Nijmegen itu menang meski tuan rumah dua kali berjuang untuk kembali ke dalam pertandingan. Kekalahan ini menambah kekhawatiran pelatih FC Utrecht, Anthony Correia. Bagi NEC, ini merupakan kemenangan pertama setelah delapan laga liga tanpa kemenangan.

Correia melakukan empat perubahan di FC Utrecht: Vasilis Barkas, Per Kloosterboer, Artem Stepanov, dan Ángel Alarcón tampil sejak awal. Kloosterboer lebih dipilih sebagai bek kiri ketimbang Arthur Zagré, sementara Oualid Agougil memulai laga di bangku cadangan dan Marius Broholm bermain di posisi nomor 10. Di kubu NEC, Dušan Tadic, Mitchel Bakker, dan Gabriel Brás termasuk pemain yang tampil sebagai starter, begitu pula Deveron Fonville yang kembali dari cedera.

FC Utrecht mengawali laga dengan agresif dan langsung menekan tim tamu. Yoann Cathline mendapat peluang menembak setelah tiga menit, tetapi sepakannya berakhir di tangan Gonzalo Crettaz. Setelah 20 menit, penyerang itu terjatuh di kotak penalti, tetapi wasit Erwin Blank tidak melihat alasan untuk memberikan penalti.

Tuan rumah terus mengancam, dan sepakan Stepanov mengenai sisi luar gawang pada menit ke-25. Namun, NEC lebih efektif dan membuka skor pada menit ke-34 melalui Kevin Kers, yang menyundul masuk sebuah umpan silang: 0-1. Empat menit kemudian, Tadic menggandakan keunggulan sehingga tim asal Nijmegen itu memasuki jeda dengan keunggulan yang nyaman.

Selepas jeda, FC Utrecht berupaya keras memperkecil ketertinggalan. Dani de Wit segera melepaskan sundulan yang mengenai sisi luar gawang. Gol yang mengubah skor menjadi 1-2 akhirnya tercipta pada menit ke-56, ketika Alarcón menerobos dan Cathline dengan mudah menyodok bola masuk. Namun, kegembiraan di Galgenwaard tidak berlangsung lama.

Hanya dua menit kemudian, NEC kembali mencetak gol lewat Tadić. Gol keduanya membuat skor menjadi 1-3. Correia langsung bereaksi dengan memasukkan Nordin Amrabat, Adrian Blake, dan Agougil. Pergantian itu memberi Utrecht energi baru, dan De Wit menyundul bola masuk pada menit ke-64 untuk mengubah skor menjadi 2-3.

FC Utrecht semakin bersemangat dan mendapat beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan. Kiper NEC, Crettaz, keluar jauh dari gawangnya pada menit ke-68, tetapi Matisse Didden kemudian menembak melebar dari gawang yang kosong. Sepuluh menit kemudian, Didden kembali nyaris mencetak gol, tetapi kali ini Crettaz menggagalkannya dengan penyelamatan gemilang.

Blake juga mendapat peluang emas, tetapi pemain pengganti itu gagal menaklukkan Crettaz, sementara tembakan Agougil melambung tipis di atas gawang.

NEC bertahan hingga akhir dan mengakhiri rentetan delapan laga liga tanpa kemenangan. Tim asal Nijmegen itu menyalip lawannya di klasemen dan kini berada di posisi ke-11. Bagi FC Utrecht, hasil ini menjadi pukulan telak lainnya. Tim asuhan Correia berada di posisi ke-14.