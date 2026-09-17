NEC memulai petualangan Liga Europa dengan kekalahan telak di markas Juventus

Kampanye Liga Europa NEC dimulai dengan kekalahan menyakitkan. Di Turin, tim asuhan pelatih Dick Schreuder dibantai 5-0 oleh Juventus pada Kamis malam.

NEC harus bermain tanpa Gonzalo Crettaz yang terkena skorsing, sehingga Nikolas Polster menjadi starter di bawah mistar. Selain itu, nama-nama yang sudah dikenal seperti Tjaronn Chery, Dusan Tadic, dan Bryan Linssen tetap tampil di starting XI tim tamu. Di kubu Juventus, Teun Koopmeiners memulai laga di bangku cadangan.

Baru pada menit ketiga, NEC nyaris kebobolan ketika gol Federico Gatti dianulir karena ia melakukan pelanggaran terhadap Polster. Tak lama kemudian, gol itu tetap datang: Nicolás González dikirim menembus pertahanan, Polster keluar dari sarangnya, tetapi sepenuhnya meleset dari bola. Situasi itu membuat González dengan mudah menceploskan bola untuk membawa timnya unggul 1-0.

Juventus pun terus melaju. Polster sempat menepis sundulan Nick Woltemade, tetapi tak berdaya saat menghadapi tembakan jarak jauh keras dari Kerim Alajbegovic: 2-0. Tak lama berselang, Woltemade sendiri mencetak gol dari titik penalti untuk membuat skor menjadi 3-0, setelah pelanggaran Almugera Kabar terhadap González.

Belum cukup sampai di situ, NEC juga terpaksa melakukan pergantian pemain di antara dua gol tersebut. Clement Bischoff, yang mengalami cedera hamstring, digantikan oleh Dennis Geiger.

Meski begitu, bukan berarti NEC sama sekali tak mendapatkan peluang pada babak pertama. Noé Lebreton dan Kabar melihat upaya mereka digagalkan Kamil Grabara, sementara Bryan Linssen melepaskan tembakan yang melambung.

Pada babak kedua, awalnya jauh lebih sedikit yang terjadi. Juventus sudah merasa cukup, sementara NEC hanya sedikit mengancam lewat tembakan jarak jauh Geiger.

Pada 15 menit terakhir, Juventus masih sempat mencetak dua gol lagi: pertama Zeki Çelik mencetak gol setelah umpan tarik dari Randal Kolo Muani (4-0), lalu tak lama kemudian Kolo Muani yang lolos sendiri melewati Polster yang keluar dari gawang untuk menaklukkan sang kiper dan menceploskan bola menjadi 5-0. Itulah skor akhirnya.