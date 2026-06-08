Bram Nuytinck akan memperpanjang kontraknya bersama NEC, demikian dilaporkan oleh jurnalis Mounir Boualin yang biasanya memiliki informasi akurat. Bek berusia 36 tahun itu akan habis masa kontraknya, namun telah mencapai kesepakatan lisan mengenai perpanjangan kontrak.

Menurut Boualin, bek tengah berpengalaman ini akan menandatangani kontrak hingga musim panas 2027. Dengan demikian, ia akan tetap bermain di De Goffert musim depan, di mana setelah musim yang kuat, tim kini akan berlaga di kompetisi Eropa.

Namun, kontribusi Nuytinck dalam musim sukses tim asuhan Dick Schreuder terbilang minim. Bek tersebut absen berbulan-bulan akibat cedera ligamen.

Namun, ia masih berhasil tampil beberapa kali di akhir musim. Awal Februari, ia sudah kembali bermain melawan Heracles Almelo, tetapi menit bermain terbanyak ia dapatkan dalam lima pertandingan liga terakhir. Secara total, ia tampil delapan kali.

Musim sebelumnya, Nuytinck masih menjadi kapten dan pemain inti tetap di tim asal Nijmegen tersebut. Pada tahun itu, ia bermain dalam 25 pertandingan, di mana ia juga mencetak satu gol.

Nuytinck bergabung secara gratis dari Sampdoria pada musim panas 2023 dan memulai periode keduanya di Nijmegen. Bek ini memang telah menjalani seluruh jenjang akademi muda NEC.

Sebelumnya, ia pernah membela Udinese dan RSC Anderlecht.