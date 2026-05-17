NEC memastikan tiket ke babak kualifikasi Liga Champions pada hari terakhir

NEC dengan cukup mudah mengalahkan Go Ahead Eagles yang tampil buruk pada hari Minggu: 2-1. Dengan demikian, tim yang menjadi runner-up di final piala ini berhasil mengamankan tiket ke babak kualifikasi Liga Champions berkat naiknya peringkat ke posisi ketiga. FC Twente, yang menduduki peringkat ketiga sebelum putaran terakhir, justru kalah telak 5-1 saat bertandang ke markas juara PSV.

Niat menyerang NEC segera terlihat di De Goffert, dengan Sami Ouaissa yang menciptakan ancaman pertama pada menit keempat. Gol 1-0 tercipta beberapa menit kemudian: Noé Lebreton mencetak gol sundulan dari jarak dekat setelah tendangan sudut. Dengan demikian, posisi ketiga secara virtual sudah menjadi milik NEC.

NEC terus mencari peluang serangan setelah gol pembuka awal dan kurang beruntung saat Bryan Linssen membentur mistar gawang dari jarak dekat. Sorak-sorai pun terdengar di Nijmegen ketika Lebreton yang lincah dan menonjol mencetak gol ke pojok kiri bawah pada menit ke-26, setelah sebelumnya membentur tiang kanan. Go Ahead benar-benar tak berdaya menghadapi NEC yang gigih.

Tim asal Deventer berharap pada babak kedua yang lebih baik, tetapi justru NEC yang langsung mengambil inisiatif dan menciptakan peluang. Meskipun demikian, papan skor menunjukkan 2-1 pada menit ke-55. Søren Tengstedt mencetak gol dengan sempurna dari bola pantul, disambut sorak-sorai para pendukung yang ikut serta. Hal ini membuat ketegangan kembali terasa di kalangan pendukung NEC.

NEC meningkatkan intensitas setelah gol penyeimbang dan melihat tendangan Tjaronn Chery dari tepi kotak penalti dihalau oleh Jari De Busser. Di menit yang sama, Lebreton nyaris mencetak hat-trick, namun pemain andalan NEC itu harus puas melihat bola membentur mistar gawang. Keunggulan belum aman bagi tim tuan rumah.

Di menit-menit akhir, suasana di kubu NEC menjadi tegang setelah Julian Dirksen dengan jelas menghentikan laju Koki Ogawa yang sedang menerobos. Bek Go Ahead itu hanya mendapat kartu kuning. Melvin Boel bertindak bijak dengan mengganti Dirksen tak lama setelah itu. Skor tidak berubah lagi, sehingga NEC tetap mempertahankan impiannya untuk lolos ke Liga Champions.