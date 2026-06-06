NEC memastikan kembalinya Perr Schuurs yang spektakuler ke Eredivisie: satu pemain menjadi penentu

NEC akan segera memperkuat skuadnya dengan Perr Schuurs, demikian dilaporkan Mike Verweij atas nama De Telegraaf. Bek tersebut akan menandatangani kontrak berdurasi tiga musim di Goffert.

Sebelumnya pada hari Sabtu, surat kabar tersebut telah melaporkan minat serius NEC terhadap Schuurs. Kini kesepakatan tersebut hampir rampung: hanya tes medis yang masih bisa menghalangi transfer spektakuler ini.

Pada bulan Februari, Torino mengumumkan bahwa kontrak Schuurs di Italia telah diputus setelah melalui pembicaraan yang matang. Bek yang mengalami banyak kemalangan dalam beberapa tahun terakhir ini sedang menyelesaikan proses rehabilitasinya di Belanda.

Schuurs memainkan pertandingan terakhirnya pada 21 Oktober 2023 (!), saat ia mengalami robekan ligamen silang selama pertandingan melawan Inter. Pemain asal Limburg ini menghadapi kemunduran yang cukup parah, kembali menjalani operasi, namun lututnya masih belum pulih sepenuhnya.

Momen itu semakin dekat dan NEC ingin memberikan panggung bagi Schuurs. Sassuolo, Venezia, Genoa, dan Torino juga sempat tertarik, tetapi akhirnya gagal mendapatkan sang pemain.

Kehadiran seorang teman baik di skuad NEC memainkan peran penting dalam transfer ini, menurut De Telegraaf.

“Italia memang menarik, tetapi tawaran dari NEC Nijmegen dan kehadiran sesama warga provinsi serta sahabat baik Bryan Linssen telah berhasil membujuk pemain asal Belanda itu untuk bergabung dengan Eredivisie,” demikian kabar yang beredar.