NEC melihat Juventus menelan kekalahan menyakitkan di Serie A tepat menjelang duel antara kedua tim

Juventus kalah 3-2 dari Sassuolo dalam persiapan menuju duel melawan NEC. Klub asal Turin itu pun menjalani gladi resik yang buruk untuk pertemuan Liga Europa kontra wakil Nijmegen pada Kamis mendatang di Allianz Stadium.

Di kubu tim tamu, Teun Koopmeiners turun sebagai starter. Mantan pemain Ajax, Francisco Conceição, juga tampil sejak menit awal. Kedua tim memulai pertandingan dengan hati-hati. Ada fase penguasaan bola yang panjang, tetapi peluang sangat minim. Pada fase awal, Juventus lebih banyak mendikte permainan, tetapi menjelang setengah jam pertandingan Sassuolo mulai lebih masuk ke dalam laga.

Namun, itu tidak menghasilkan gol, karena baik Sassuolo maupun Juventus pada babak pertama hanya mampu menciptakan ancaman kecil. Koopmeiners melepaskan percobaan dari luar kotak penalti, tetapi tembakannya dengan cukup mudah diamankan kiper Arijanet Muric. Tim asuhan Luciano Spalletti tampil kurang lancar dan tidak banyak bisa berbuat secara ofensif melawan organisasi rapat Sassuolo.

Pada menit ke-65, Sassuolo akhirnya memecah kebuntuan. Nemanja Matic mengirim umpan terobosan melewati lini terakhir kepada Sebastiano Esposito, yang kemudian tiba-tiba mendapat banyak ruang dari pertahanan Juventus. Esposito tetap tenang dan menyarangkan bola rendah ke sudut jauh, membuat Vicario tak berkutik: 1-0.

Pada menit ke-71, Koopmeiners ditarik keluar. Pemain senegara kami itu digantikan oleh Pape Matar Sarr. Bahkan tanpa Koopmeiners, Juventus untuk sementara tetap tidak mampu memberi perlawanan berarti. I Neroverdi dengan tenang keluar dari tekanan Juventus dan pada saat yang sama mampu dengan mudah meredam upaya-upaya serangan tim tamu.

Menjelang akhir laga, Juventus menyamakan kedudukan. Umpan silang Kerim Alajbegovic meluncur hingga ke Edon Zhegrova, yang sekali mengecoh ke dalam lalu melepaskan tembakan untuk membuat skor menjadi 1-1. Juventus mencium darah dan Alajbegovic setelah itu nyaris membawa timnya meraih kemenangan. Serangan akhir dari Si Nyonya Tua adalah sesuatu yang belum diperlihatkan tim itu sepanjang pertandingan.

Kebangkitan itu tampak sia-sia, karena pada menit ke-89 skor menjadi 2-1. Setelah sebuah serangan lancar yang diawali dribel apik Darryl Bakola, bola jatuh ke kaki Kieron Bowie. Sang penyerang berdiri benar-benar bebas dan menuntaskan bola dengan tembakan berlawanan arah. Hanya dua menit kemudian, skor kembali menjadi 2-2. Zhegrova melakukan kombinasi pendek dengan Kolo Muani lalu melepaskan tembakan keras dan rendah ke sudut dekat untuk menyamakan kedudukan. Duel pun berubah menjadi tontonan spektakuler pada fase benar-benar akhir pertandingan.

Seolah belum cukup gila, laga ini akhirnya tetap memiliki pemenang. Pemain pinjaman Juventus, Vasilije Adzic, menerima bola dalam transisi dari Armand Laurienté. Penyerang berusia 20 tahun itu tetap tenang dan melepaskan tembakan ke sudut jauh: 3-2. Pemain muda itu menolak merayakannya, tetapi tetap membawa timnya meraih tiga poin.