NEC kalah dalam gladi resik melawan Sevilla dan harus segera mengalihkan fokus ke Liga Champions

NEC kalah 1-2 dari Sevilla dalam laga uji coba. Sami Ouaissa sempat membawa tim asal Nijmegen unggul, tetapi pada akhirnya klub Spanyol itu keluar sebagai pemenang. Tim asuhan Dick Schreuder kini bisa sepenuhnya mengalihkan fokus ke duel Selasa mendatang di babak kualifikasi ketiga Liga Champions.

Baru sepuluh menit berjalan, Gonzalo Crettaz nyaris dikejutkan. Isaac Romero merebut bola dan mencoba peruntungannya dari wilayah permainannya sendiri. Tembakan itu tampak mengecoh kiper NEC tersebut, tetapi melintas tipis di samping gawang.

Pada menit ke-23, sebuah tendangan voli keras Darko Nejasmic menghantam bagian bawah mistar. Gelandang NEC asal Kroasia itu mengangkat bola dengan teknik apik dan dari jarak sekitar 25 meter mengenai mistar. Tak lama kemudian, Tjaronn Chery juga mendapat peluang emas, tetapi upayanya dimentahkan Alberto Flores.

Sesaat setelah itu, Sami Ouaissa membuka skor dalam laga kembalinya. Tim asal Nijmegen itu dengan apik merangkai kombinasi menembus pertahanan rapat Sevilla. Dalam ruang yang sangat sempit, Bryan Linssen dan Ouaissa saling menemukan dengan mudah, sebelum sang pemain sayap menceploskan bola ke gawang.

Pada menit ke-38, tim tamu menyamakan kedudukan secara tiba-tiba. Setelah kekacauan di lini pertahanan NEC, Nico Guillén bisa masuk ke kotak penalti karena Brayann Pereira tidak melakukan intervensi. Tembakannya gagal diantisipasi dengan baik oleh Crettaz, lalu Romero menyambar bola muntah untuk mencetak gol.

Tak lama sebelum turun minum, pertandingan memanas. Chery dan bek Sevilla Arouna Sangante terlibat perselisihan, yang kemudian memicu keributan kecil. Babak kedua berjalan lebih tidak menyenangkan dan wasit Jannick van der Laan harus banyak mengeluarkan kartu kuning karena pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi.

Dari sisi permainan, lama tidak banyak yang terjadi. Setelah satu jam laga berjalan, Dusan Tadic dan Emre Mor masuk, dan setelah itu Sevilla menjadi lebih kuat. NEC sempat lolos saat Álex Costa mendapat peluang, tetapi setelah kembali ceroboh di lini belakang, gol balasan akhirnya tetap datang. Douwe Vernooij dengan mudah dilewati, lalu Sow menyodorkan bola melewati Crettaz: 1-2.

Tim asal Nijmegen itu kalah dalam duel yang berantakan, tetapi fokus kini sepenuhnya tertuju pada babak kualifikasi ketiga Liga Champions. Pada Selasa, NEC akan memulai perjuangan kualifikasi pada pukul 20.00 di Piraeus.