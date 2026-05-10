Persaingan untuk lolos ke kompetisi Eropa di VriendenLoterij Eredivisie mengalami perkembangan baru pada hari Minggu. FC Twente menghancurkan Sparta Rotterdam dengan kemenangan 4-0, sementara NEC kalah dari FC Groningen dengan skor 2-1. Hal ini berarti FC Twente berhasil menyalip NEC dan kini berada di posisi ketiga.

FC Twente - Sparta Rotterdam 4-0

FC Twente mendominasi babak pertama. Tim tamu dari Rotterdam tidak banyak berbuat apa-apa dan Tukkers menciptakan peluang-peluang terbaik untuk mencetak gol pembuka.

Tim asuhan John van den Brom dua kali membentur mistar gawang. Di awal pertandingan, Sam Lammers melepaskan tendangan memutar yang bagus ke arah gawang, namun upayanya membentur mistar. Thomas van den Belt mengalami hal serupa tak lama kemudian: tendangan setengah salto dari jarak dekatnya juga membentur mistar. Di sisi lain, Sparta hampir tidak memiliki peluang berarti selain tendangan Tobias Lauritsen yang melambung tinggi.

Setelah jeda, Twente melanjutkan apa yang telah mereka lakukan: menciptakan peluang. Van den Belt kembali nyaris mencetak gol, namun upayanya—sebuah bola dari tendangan sudut yang tiba-tiba jatuh di kakinya—dapat dihalau dari jarak dekat.

Namun, ia akhirnya berhasil beberapa saat kemudian. Van den Belt berada di ujung serangan yang berjalan lancar dan dengan mudah menyundul umpan silang tajam dari Bart van Rooij: 1-0. Tak lama setelah itu—para pendukung baru saja kembali duduk—ia menggandakan keunggulan. Dari kerumunan pemain, bola jatuh ke kaki mantan pemain Feyenoord itu, yang melepaskan tendangan keras dan memperlebar selisih skor: 2-0.

Dua puluh menit menjelang akhir pertandingan, pemain asal Islandia Kristian Hlynsson memastikan kemenangan timnya dengan sundulan indah, sekali lagi berkat umpan matang dari Van Rooij: 3-0. Pada akhirnya, kekalahan ini terasa semakin menyakitkan bagi tim asuhan Maurice Steijn. Dua belas menit menjelang akhir pertandingan, Daan Rots mencetak gol keempat dengan tendangan keras menyambut umpan tarik: 4-0.

FC Groningen - NEC 2-1

NEC memulai pertandingan dengan kuat dan mendapat dua peluang besar melalui Brian Linssen. Pada menit ke-12, Linssen melihat gol indah - ala Maicon - dianulir karena offside. Tak lama kemudian, ia gagal mengubah umpan terobosan apik dari Sandler menjadi gol. Skor pun tetap 0-0 di Euroborg untuk waktu yang lama.

Situasi berubah menjelang akhir babak pertama. Tjaronn Chery kehilangan bola dengan ceroboh di sudut lapangan, yang kemudian melalui beberapa pemain sampai ke Younes Taha. Pemain pinjaman dari Twente itu memberikan umpan silang kepada Marco Rente, yang berhasil menyentuh bola dengan ringan dan melihatnya masuk ke gawang: 1-0.

Di babak kedua, tim tuan rumah tampil cemerlang dalam serangan balik pada menit ke-51, di mana Taha kembali memainkan peran penting. Ia mengoper bola ke Tygo Land, yang melepaskan tembakan ke gawang. Melalui seorang bek NEC, bola melewati garis gawang: 2-0.

Lima belas menit sebelum waktu habis, NEC mendapat peluang besar melalui Danilo, tetapi pemain Brasil itu gagal menendang dengan tepat. Dari tendangan sudut berikutnya, gol pun tercipta: Darko Nejasmic menyundul bola dengan keras dan menghidupkan kembali ketegangan: 2-1.

Başar Önal berpikir pada menit ke-83 bahwa ia akan membuka peluang sepenuhnya. Pemain sayap itu muncul dengan baik di tiang jauh dan menyambar umpan silang indah dari Sami Ouaissa. Namun, gol ini juga dianulir karena offside, yang sangat mengecewakan NEC. Di menit-menit terakhir, gol penyerang NEC Youssef El Kachati juga dianulir.