NEC gagal menyamakan kedudukan dengan Feyenoord setelah babak akhir yang menegangkan

NEC gagal menyamai perolehan poin (58) milik Feyenoord yang berada di peringkat kedua pada Sabtu lalu. Tim peringkat ketiga ini harus puas dengan hasil imbang 1-1 dalam laga seru melawan Telstar. Pada akhirnya, ini merupakan poin penting terutama bagi tim tamu dalam perjuangan mereka menghindari degradasi dari Vriendenloterij Eredivisie.

NEC memulai pertandingan kandang dengan cukup agresif dan beberapa kali menciptakan ancaman. Namun, justru Telstar yang membuka skor di Goffert yang basah. Sem van Duijn, yang baru-baru ini menjadi pahlawan besar melawan Sparta Rotterdam, mencetak gol dari jarak dekat setelah tendangan Cedric Hatenboer yang meleset jatuh di kakinya.

Akibat hujan lebat, wasit Jeroen Manschot memutuskan untuk menghentikan sementara pertandingan di Nijmegen pada menit ke-35. Setelah sekitar setengah jam, pertandingan dilanjutkan. Telstar tetap berbahaya dan masuk ke ruang ganti dengan keyakinan serta keunggulan 0-1, meski Sami Ouaissa masih membuang peluang besar untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Telstar mengalami kemalangan saat Tyrone Owusu harus keluar lapangan karena cedera. Soufiane Hetli menjadi penggantinya di tim tamu, yang sangat membutuhkan poin dalam perjuangan melawan degradasi. NEC menuntut penalti setelah terjadi benturan di area penalti, namun Manschot tidak mengabulkannya.

Dick Schreuder memainkan NEC dengan kekuatan penuh dan melakukan tidak kurang dari empat pergantian pemain, termasuk Bryan Linssen, yang dihentikan dengan baik oleh Ronald Koeman junior, dan Noé Lebreton yang ditarik keluar. Di antaranya Youssef El Kachati dan Koki Ogawa diharapkan memberikan dorongan bagi tim tuan rumah.

NEC terus menekan dan mencari peluang serangan, sementara Correia tampak gelisah di pinggir lapangan. Telstar berjuang keras untuk setiap meter, namun juga kesulitan menghadapi kondisi lapangan yang sulit di De Goffert. Para pendukung NEC semakin tidak sabar, sementara waktu terus berjalan tidak menguntungkan bagi tim peringkat ketiga.

Skor 1-1 akhirnya tercipta pada menit ke-86. Danilo memberikan umpan matang kepada Tjaronn Chery, yang mengecoh Koeman dari jarak dekat. Hal ini membuat fase akhir pertandingan menjadi sangat menegangkan. Ogawa langsung memiliki peluang untuk mencetak gol 2-1, tetapi sayangnya tendangannya melambung di atas gawang. Di sisi lain, Gonzalo Crettaz melakukan penyelamatan luar biasa atas sundulan Jelani Seedorf.

NEC langsung menyerang kembali dan mencetak gol 2-1. Ogawa membentur mistar gawang, namun El Kachati berhasil mencetak gol dengan tendangan salto yang indah. Euforia melanda Nijmegen, yang sayangnya segera sirna. El Kachati berada dalam posisi offside menurut VAR, sehingga Manschot membatalkan gol tersebut. Tidak ada pemenang pada akhirnya setelah fase akhir yang gila-gilaan, dengan Philippe Sandler yang masih melihat bola diselamatkan dari garis gawang. Telstar secara tidak resmi terhindar dari degradasi langsung, karena selisih poin dengan NAC Breda adalah enam poin dengan dua pertandingan tersisa.