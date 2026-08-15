Pemain bertahan Olympique Marseille asal Maroko, Nayef Aguerd, mengakhiri polemik seputar penyebab gagalnya kepindahannya ke Real Sociedad pada bursa transfer musim panas, dengan membantah secara tegas bahwa masalah medis menjadi penyebab batalnya transaksi tersebut, serta menegaskan bahwa pemeriksaan yang dijalaninya berjalan sukses dan mendapat persetujuan dari kedua klub.

Melalui akun-akun media sosialnya, Aguerd mengatakan bahwa pemeriksaan medis yang dijalaninya sebelum kepindahan ke Real Sociedad "berjalan dengan baik" dan memperoleh persetujuan kedua klub, seraya menjelaskan bahwa perselisihan itu tidak berkaitan dengan kondisi kesehatannya, melainkan dengan cara kembalinya ke ajang kompetisi setelah sekian waktu absen dari lapangan.

Pemain bertahan Maroko yang telah mengoleksi 59 penampilan internasional itu menjelaskan bahwa ia ingin kembali bermain secara bertahap setelah menjalani operasi di area selangkangan, demi memulihkan sepenuhnya kesiapan fisiknya, sementara tim pelatih Real Sociedad di bawah asuhan Pellegrino Matarazzo ingin langsung mengandalkannya dengan segera.

Aguerd menegaskan bahwa perbedaan sudut pandang mengenai program kembalinya ia ke lapangan merupakan penyebab sesungguhnya di balik gagalnya transaksi tersebut, seraya menekankan rasa hormatnya terhadap sikap sang pelatih, serta tidak adanya perselisihan pribadi maupun medis yang menyebabkan runtuhnya negosiasi.

Sebelumnya, laporan-laporan media Spanyol mengaitkan gagalnya transfer pemain Maroko itu ke Real Sociedad dengan adanya masalah fisik saat pemeriksaan medis, tetapi Aguerd membantah versi tersebut, seraya menjelaskan bahwa persoalannya hanya terbatas pada kesepakatan mengenai protokol yang tepat untuk memulihkan kesiapannya secara bertahap dan aman.

Pemain bertahan Marseille itu menekankan bahwa keputusannya sama sekali tidak mengandung penghinaan terhadap Real Sociedad, klub yang pernah dibelanya dan yang ia hormati secara khusus, seraya menegaskan bahwa sikapnya lahir dari dorongan tanggung jawab dan keinginan untuk menjaga kesiapan fisiknya sepanjang musim.

Pada saat yang sama, Aguerd memperbarui komitmennya terhadap Olympique Marseille, seraya menyebutkan bahwa ia menyadari kondisi finansial klub dan kemungkinan terjadinya perubahan sebelum bursa transfer ditutup, tetapi ia menekankan bahwa dirinya akan terus memberikan kemampuan terbaiknya serta membela panji tim, rekan-rekan, dan para pendukungnya selama masih menjadi pemain di klub Prancis tersebut.