Nawaf Al-Aqidi, penjaga gawang Al-Nassr Saudi, memberikan pukulan telak kepada klub terkait keputusan menyangkut masa depannya pada periode mendatang.

Menurut surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi, manajemen Al-Nassr telah mengajukan tawaran baru kepada Al-Aqidi yang mencakup keuntungan finansial lebih tinggi guna mempertahankannya, namun sang penjaga gawang internasional menolak tawaran tersebut, seraya menegaskan keinginannya untuk menjalani petualangan baru.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Al-Aqidi lebih memilih hengkang pada musim panas ini, baik melalui penjualan maupun peminjaman, dan jika hal itu terhambat maka ia siap menunggu hingga Januari mendatang untuk memasuki periode bebas, sebagai persiapan untuk pergi secara gratis pada akhir musim.

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Ia mengisyaratkan bahwa manajemen Al-Nassr telah menghubungi agen sang pemain untuk mencari tawaran yang sesuai, di tengah keteguhan sikap penjaga gawang tersebut dan ketidakinginannya untuk bertahan di dalam tim.

Al-Nassr juga menerima dua tawaran resmi dari Al-Fateh dan Al-Shabab untuk mendapatkan jasa Al-Aqidi, sementara manajemen meminta sang pemain untuk memastikan sikap akhirnya, seraya menegaskan bahwa tawaran perpanjangan kontrak akan tetap berlaku jika ia memutuskan untuk mengurungkan niat hengkang.



