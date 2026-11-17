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Hasil akhir Liga A

Lolos ke perempat final: Prancis, Belgia, Jerman, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugal, dan Norwegia.

Degradasi: Republik Ceko dan Turki.

Mengikuti play-off untuk menghindari degradasi: Denmark, Kroasia, Wales, dan Serbia

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Hasil akhir Liga B

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Promosi ke Liga A: Swiss, Austria, Swedia, dan Hungaria.

Mengikuti play-off promosi: Slovenia, Irlandia Utara, Irlandia, dan Bosnia-Herzegovina.

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Mengikuti play-off untuk menghindari degradasi: Makedonia Utara, Georgia, Israel, dan Rumania. -

Hasil akhir Liga C

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Promosi ke Liga B: Albania, Montenegro, Slovakia, dan Islandia.

Mengikuti play-off promosi: Belarus, Siprus, Kepulauan Faroe, dan Estonia.

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Edisi Nations League berikutnya, yakni 2028/29, akan memiliki struktur yang sepenuhnya berbeda: dari empat liga saat ini menjadi tiga liga, masing-masing terdiri dari 18 tim.