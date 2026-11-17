Hasil akhir Liga A
Lolos ke perempat final: Prancis, Belgia, Jerman, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugal, dan Norwegia.
Degradasi: Republik Ceko dan Turki.
Mengikuti play-off untuk menghindari degradasi: Denmark, Kroasia, Wales, dan Serbia
Hasil akhir Liga B
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Promosi ke Liga A: Swiss, Austria, Swedia, dan Hungaria.
Mengikuti play-off promosi: Slovenia, Irlandia Utara, Irlandia, dan Bosnia-Herzegovina.
Mengikuti play-off untuk menghindari degradasi: Makedonia Utara, Georgia, Israel, dan Rumania. -
Hasil akhir Liga C
Promosi ke Liga B: Albania, Montenegro, Slovakia, dan Islandia.
Mengikuti play-off promosi: Belarus, Siprus, Kepulauan Faroe, dan Estonia.
Edisi Nations League berikutnya, yakni 2028/29, akan memiliki struktur yang sepenuhnya berbeda: dari empat liga saat ini menjadi tiga liga, masing-masing terdiri dari 18 tim.