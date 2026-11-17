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Laga-laga pekan keenam berlangsung, menjadi pertandingan terakhir sebelum kompetisi liga kembali bergulir.

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Laga-laga terakhir pekan keenam Nations League juga berlangsung malam ini mulai pukul 20.45. Hasilnya akan menentukan susunan perempat final, laga-laga playoff, pertandingan untuk menghindari degradasi, serta tim-tim yang resmi terdegradasi.

Di Grup 3 Liga A, Portugal, yang sudah lolos, bertandang ke Cardiff untuk menghadapi Wales. Penyerang AC Milan, Goncalo Ramos, tampil sebagai starter setelah gagal mencetak gol dalam laga-laga terakhirnya bersama Portugal dan AC Milan. Sementara itu, duel penentuan di Kopenhagen mempertemukan Denmark yang diperkuat penyerang Napoli, Hojlund, dengan Norwegia yang diperkuat Haaland. Tim tamu membutuhkan tiga poin untuk mencapai playoff yang bisa membawa mereka ke perempat final, sedangkan tuan rumah cukup meraih satu dari dua kemungkinan hasil. Denmark unggul lewat gol penyerang Napoli itu setelah kesalahan besar Heggem, pemain Bologna. Hojbjerg kemudian menggandakan keunggulan lewat assist Isaksen, sebelum Haaland memperkecil ketertinggalan ke gawang kosong berkat assist Odgaard. Itu merupakan gol ke-67 Haaland dalam 61 penampilan bersama tim nasional Norwegia.

Di Grup 2 Liga B, Irlandia Utara dan Hungaria memperebutkan posisi pertama di Budapest. Irlandia Utara unggul satu poin, 11 berbanding 10. Persaingan serupa untuk menghindari degradasi terjadi dalam laga Ukraina kontra Georgia.

Di Grup 3 Liga B, Austria sudah memastikan promosi dan akan menghadapi Israel. Israel bersaing memperebutkan posisi yang menentukan promosi, playoff, dan degradasi dengan Irlandia serta Kosovo. Dua tim terakhir bertemu di Dublin dan masing-masing mengoleksi 5 serta 6 poin di klasemen.

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Di Grup 4 Liga B, Swedia sudah memastikan promosi, begitu pula Bosnia yang diperkuat pemain Juventus, Kerim Alajbegovic. Ia tampil sebagai starter dalam laga kandang melawan Rumania, yang bersaing untuk bertahan atau terdegradasi ke Liga C dengan Polandia yang diperkuat pemain Inter, Piotr Zielinski. Polandia menjamu Swedia.

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Denmark-Norwegia 2-1 - 11' Hojlund (D), 15' Hojbjerg (D), 37' Haaland (N)

Wales-Portugal 2-2 - 11' Bruno Fernandes (P), 13' Brooks (W), 40' Thomas (W), 43' Neto (P)

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Bosnia-Rumania 1-1 - 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B)

Irlandia-Kosovo 1-0 - 28' penalti Parrott (I)

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Israel-Austria 1-0 - 36' D. Peretz (I)

Polandia-Swedia 1-1 - 16' Benedyczak (P), 25' H. Larsson (S)

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Ukraina-Georgia 1-0 - 4' Sikan (U)

Hungaria-Irlandia Utara 1-0 - 35' Varga (H)