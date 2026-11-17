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Simak kembali laga-laga matchday keenam, yang terakhir sebelum kompetisi liga kembali bergulir.

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Laga-laga terakhir matchday keenam Nations League juga berlangsung malam ini mulai pukul 20.45. Hasilnya menentukan susunan perempat-final, laga playoff, laga untuk menghindari degradasi, serta tim-tim yang resmi terdegradasi.

Di Grup 3 Liga A, Portugal, yang sudah lolos, menang 3-2 atas Wales di Cardiff. Penyerang AC Milan, Goncalo Ramos, bermain selama 59 menit. Ia belum mencetak gol dalam laga-laga terakhirnya bersama Portugal maupun AC Milan dan kembali mengecewakan malam ini.

Laga penentuan di Kopenhagen antara Denmark yang diperkuat Hojlund, penyerang Napoli, dan Norwegia yang diperkuat Haaland tak kalah penting: tim tamu membutuhkan kemenangan untuk mencapai perempat-final, sementara dua dari tiga kemungkinan hasil sudah cukup bagi tuan rumah. Pertandingan ini berlangsung menegangkan. Denmark unggul lewat gol sang penyerang Napoli setelah kesalahan fatal Heggem, pemain Bologna. Hojbjerg kemudian menggandakan keunggulan berkat assist Isaksen, sebelum Haaland seperti biasa memperkecil ketertinggalan. Ia mencetak gol ke gawang kosong berkat assist Odgaard, golnya yang ke-67 dalam 61 penampilan bersama timnas Norwegia. Kapten Arsenal lalu menyamakan kedudukan menjelang akhir laga. Pada detik terakhir, Norwegia mendapat penalti akibat handball mantan pemain Sampdoria, Andersen, di kotak penalti. Penyerang Manchester City maju sebagai eksekutor dan tidak gagal: ia memastikan skor 2-3 dan membawa Norwegia menjadi salah satu dari delapan tim yang akan memperebutkan trofi, lewat golnya yang ke-68 dalam 61 penampilan.

Di Grup 2 Liga B, Irlandia Utara dan Hungaria berebut posisi pertama di Budapest. Irlandia Utara meraih hasil imbang dan tetap unggul satu poin, 12 berbanding 11. Pertarungan untuk menghindari degradasi juga berlangsung dalam laga Ukraina-Georgia: skor 1-0, Georgia gagal mencetak gol dan turun ke Liga C.

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Di Grup 3 Liga B, Austria sudah dipastikan promosi dan bermain imbang melawan Israel, yang langsung terdegradasi. Irlandia masuk playoff setelah mengalahkan Kosovo 3-0 di Dublin.

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Di Grup 4 Liga B, Swedia sudah promosi, begitu pula Bosnia yang diperkuat pemain Juventus, Kerim Alajbegovic. Ia menjadi starter dalam laga kandang melawan Rumania, yang kalah, sementara Polandia yang diperkuat pemain Inter, Piotr Zielinski, selamat dari degradasi.

Denmark-Norwegia 2-3 - 11' Hojlund (D), 15' Hojbjerg (D), 37' Haaland (N), 83' Odegaard (N), 90+6' Haaland (N)

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Wales-Portugal 2-3 - 11' Bruno Fernandes (P), 13' Brooks (W), 40' Thomas (W), 43' Neto (P), 70' Forbs (P)

Bosnia-Rumania 2-1 - 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B), 82' Bajraktarevic (B)

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Irlandia-Kosovo 3-0 - 28' pen. Parrott (I), 50' Parrott (I), 75' Moylan (I)

Israel-Austria 1-1 - 36' D. Peretz (I), 62' Kalajdzic (A)

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Polandia-Swedia 1-1 - 16' Benedyczak (P), 25' H. Larsson (S)

Ukraina-Georgia 1-0 - 4' Sikan (U)

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Hungaria-Irlandia Utara 1-1 - 35' Varga (H), 65' Devenny (IU)