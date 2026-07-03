Nathan Aké hengkang setelah enam tahun bersama Manchester City dan akan bergabung dengan rekan senegaranya di klub barunya

Nathan Aké mengakhiri kariernya di Manchester City setelah enam tahun. Bek berusia 31 tahun ini akan melanjutkan kariernya bersama Fenerbahçe. Selama berseragam City, Aké menjalani masa yang sangat sukses, termasuk meraih empat gelar juara liga dan gelar Liga Champions.

Bek tengah ini akan berangkat ke Turki, di mana ia akan bermain untuk Fenerbahçe. Di Istanbul, Aké akan bertemu dengan Dirk Kuijt, yang baru-baru ini menjabat sebagai asisten pelatih di bawah pelatih kepala Ismail Kartal.

Bek berusia 31 tahun ini kurang sering dimasukkan dalam rencana Pep Guardiola pada musim lalu. Oleh karena itu, kepergiannya dari Manchester sudah lama diperkirakan.

Selama di Manchester City, Aké sangat sukses. Ia empat kali menjuarai Liga Premier dan juga meraih gelar Liga Champions, Piala Super UEFA, Piala Dunia Antarklub, dua kali Piala FA, serta satu kali Community Shield.

Pemain asal Belanda ini pindah ke Manchester City pada tahun 2020. Saat itu, Bournemouth menerima sekitar 45 juta euro dari The Citizens. Di City, Aké berkembang menjadi andalan yang dapat diandalkan di lini pertahanan, namun karena persaingan yang ketat, perannya mulai terancam dalam beberapa waktu terakhir.

Awal pekan ini, Aké tersingkir bersama timnas Belanda saat menghadapi Maroko. Dalam skuad asuhan Ronald Koeman, ia sering kali harus puas dengan peran cadangan di belakang pemain seperti Virgil van Dijk dan Jan Paul van Hecke. Pada Piala Dunia kali ini, ia diturunkan sebagai starter saat melawan Maroko (1-1) dan Tunisia (1-3). Saat melawan Jepang dan Swedia, ia hanya bermain selama sembilan menit.