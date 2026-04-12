Nassoh menyelamatkan NAC Breda di Sittard dengan tendangan keras di masa injury time

NAC Breda berhasil meraih satu poin di menit-menit akhir saat bertandang ke markas Fortuna Sittard pada Minggu: 1-1. Tim peringkat ketujuh belas ini tampaknya akan kalah di Zuid-Limburg, namun di masa injury time, Mohamed Nassoh menyelamatkan timnya dengan tendangan keras dari jarak jauh. Saat ini, NAC berada dua poin di bawah garis degradasi.

Kedua tim saling mengimbangi dengan cukup baik di awal pertandingan, meski Fortuna perlahan-lahan semakin dominan di paruh pertama. Terutama Kristoffer Peterson dan Lance Duijvestijn tampil menonjol di kubu tuan rumah. Ada kemalangan bagi NAC, karena Lewis Holtby terpaksa ditarik keluar pada menit ke-37 akibat cedera. Mohamed Nassoh menggantikannya di lini tengah NAC Breda.

Tidak ada gol hingga babak pertama berakhir di Sittard. Situasi berubah sepuluh menit setelah babak kedua dimulai. Neraysho Kasanwirjo memberikan umpan dari sisi kanan dan Peterson mencetak gol dari sisi kiri kotak penalti. Pukulan telak bagi NAC, yang sangat membutuhkan poin dalam perjuangan melawan degradasi langsung.

Keunggulan 1-0 jelas memberi inspirasi bagi Fortuna, dan tim asuhan pelatih Danny Buijs pun memburu gol kedua. Untuk mencapai hal itu, Mohamed Ihattaren dan Paul Gladon dimasukkan ke dalam tim tuan rumah.

Ihattaren jelas ingin menunjukkan kemampuannya dan sangat berbahaya dengan beberapa tendangan sudut melengkung, meski ia kurang akurat dalam umpan-umpannya. Sementara itu, waktu terus berjalan tidak menguntungkan bagi NAC, di mana Moussa Soumano dan Pepijn Reulen masuk pada menit-menit akhir.

Gol penyeimbang yang sangat dinantikan akhirnya tercipta pada masa injury time bagi NAC, dengan Nassoh yang melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri gawang. Sebuah kelegaan besar bagi para pemain dan para penggemar yang ikut serta dari Breda.

NAC akan kembali mencoba peruntungannya pekan depan, kali ini di kandang melawan Ajax. Setelah itu, mereka akan menghadapi FC Utrecht, sc Heerenveen, dan AZ. Ini tentu saja menjadi tugas berat bagi tim yang sedang terpuruk untuk bisa tetap bermain di kasta tertinggi musim depan.