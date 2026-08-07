Masa depan bintang asal Spanyol, Rodri, mengambil arah tak terduga setelah ia mendekati kepindahan ke Barcelona, mengikuti nasihat yang ia terima dari pelatihnya, Pep Guardiola, untuk bergabung dengan klub Catalan tersebut alih-alih Real Madrid.

Jurnalis Melchor Ruiz mengungkapkan dalam program "La Tarde" di radio "COPE" Spanyol, bahwa Rodri berkonsultasi dengan Guardiola musim ini mengenai apa yang harus dilakukan jika ia dipaksa memilih antara Barcelona dan Real Madrid. Jawaban pelatih Catalan itu jelas, bahwa gaya bermain Barcelona adalah yang paling cocok baginya, sembari menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemain itu sendiri.

Ruiz menjelaskan bahwa faktor ini menjadi penentu dalam keputusan gelandang peraih Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa tersebut, yang menilai bahwa filosofi Barcelona jauh lebih dekat dengan apa yang ia jalani selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Guardiola di Manchester City, dibandingkan dengan pendekatan Real Madrid, seraya menyebutkan bahwa komunikasi pelatih Hansi Flick dengan pemain itu turut memperkuat kecenderungan tersebut.

Ia menambahkan bahwa Rodri menyadari ia akan memasuki ruang ganti yang sudah familier, yang berisi para pemain seperti Pedri dan Dani Olmo, dan ia akan merasa seperti berada bersama tim nasional, yang mempermudah pilihannya terhadap proyek Barcelona dari sisi olahraga, terlepas dari pertimbangan finansial.

Menurut Ruiz, Real Madrid menunjukkan ketertarikan besar terhadap Rodri segera setelah Piala Dunia berakhir, dan menanyakan kepada Manchester City tentang kemungkinan menjualnya serta menerima respons positif, kemudian mengajukan tawaran resmi dan terdapat kesepahaman yang baik. Namun, pemain itu secara pribadi memberi tahu klub Kerajaan tersebut mengenai apresiasinya terhadap tawaran itu dan preferensinya untuk menerima tawaran Barcelona, sebelum negosiasi berlanjut.

Ia menuturkan bahwa Real Madrid menerima keputusan itu dengan sikap sportif, sementara transfer tersebut masih tergantung pada kesepakatan finansial antara Barcelona dan Manchester City, di mana klub Inggris itu meminta sekitar 70 juta euro, yaitu jumlah yang sama dengan yang disampaikan kepada Real Madrid selama negosiasi, sehingga meyakinkan City menjadi langkah terakhir untuk merampungkan salah satu transfer terpenting di bursa.