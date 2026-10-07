"Saya pikir ini adalah langkah yang tepat untuk karier saya. Saya merasa sangat nyaman di sini dan siap untuk langsung memulai," kata Alaba, yang menandatangani kontrak berdurasi satu tahun hingga musim panas mendatang dengan klub kasta tertinggi Italia tersebut, dalam presentasi resminya pada Selasa.

"Serie A selalu membuat saya terpesona. Saya langsung merasa seperti di rumah di sini," tegas Alaba, yang diyakinkan pelatih asal Jerman milik Udinese, Kosta Runjaic, untuk menerima keterlibatan bersama klub Italia itu. Selain itu, ia juga meminta pandangan dari sejumlah mantan rekan setim ternama: "Saya berdiskusi dengan teman-teman dan pesepakbola yang mengenal Italia, seperti Luka (Modric), Marko (Arnautovic), dan Franck (Ribery). Saya mengambil keputusan ini dengan sangat sadar."

Alaba memiliki persahabatan yang erat dengan Ribery setelah bertahun-tahun bersama di Bayern Munich, sementara pria Prancis itu mengenal sepak bola Italia dari periode bersama Fiorentina dan Salernitana di akhir kariernya. Modric, yang bermain berdampingan dengan Alaba di Real Madrid, sementara itu sudah aktif di AC Milan sejak 2025, sedangkan mantan rekan Alaba di tim nasional Austria, Arnautovic, pernah bermain di Italia untuk Inter Milan dan Bologna.

Kapan David Alaba menjalani debutnya untuk Udinese Calcio?

"Saya bisa menjadi kakak bagi pemain lain di sini, seperti juga di tim-tim lain. Saya selalu senang ketika bisa mengambil tanggung jawab," jelas Alaba, bahwa dengan pengalamannya yang besar di Udine ia juga ingin menjadi mentor bagi para pemain muda. Meski ia setelah kontraknya berakhir di Real pada akhir Juni lama mencari klub baru dan baru menandatangani kontrak dengan Udine pada akhir September, Alaba menegaskan bahwa ia bisa langsung membantu di lapangan.

Pertandingan berikutnya TOR Serie A 14.45 UDI

Dengan demikian, bek Austria berusia 34 tahun itu kemungkinan sudah bisa menjalani debutnya di Serie A pada Senin mendatang dalam laga tandang melawan Torino. Alaba diharapkan bisa menstabilkan lini pertahanan Udine yang belakangan goyah; dalam lima pertandingan liga sejauh musim ini, mereka sudah kebobolan 11 gol. Dengan empat poin, Udine saat ini berada di posisi ke-13 klasemen.