Nasibnya ada di tangan Pérez... Bintang Real Madrid menyelamatkan musimnya di saat-saat terakhir

Real Madrid sedang menjalani fase krusial musim ini, yang tidak hanya berkaitan dengan perebutan gelar, tetapi juga mencakup masalah internal yang rumit terkait masa depan sejumlah pemainnya.

Salah satu dari mereka tiba-tiba menjadi sorotan dalam perdebatan di dalam klub, padahal kepergiannya hampir dipastikan beberapa minggu yang lalu.

Menurut situs "Defensa Central" Spanyol, Fran Garcia tidak menjalani periode terbaiknya musim ini. Setelah menjadi salah satu pemain kunci di Piala Dunia Antarklub, perannya secara bertahap berkurang hingga ia tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Arbeloa, yang lebih memilih rekan setimnya di posisi yang sama.

Tampaknya masa depannya di Madrid telah berakhir, dan tujuan berikutnya adalah Liga Premier Inggris.

Kesepakatan yang terhenti di detik-detik terakhir

Di bursa transfer musim dingin, Garcia menerima tawaran menarik dari Bournemouth, Inggris, hingga ia bahkan telah berpamitan kepada rekan-rekannya sebagai persiapan untuk hengkang.

Namun, manajemen klub menghentikan kesepakatan tersebut pada menit-menit terakhir, dengan janji akan mengizinkannya pergi pada musim panas jika ia menginginkannya, tetapi tidak ada yang mengira bahwa keadaan akan berubah secepat ini.

Perubahan tak terduga dalam nasibnya

Absennya Carreras dan Wemandi memaksa Arbeloa memberinya kesempatan baru dalam dua pertandingan krusial: leg kedua perempat final Liga Champions melawan Manchester City, lalu laga domestik melawan Atlético Madrid. Dalam kedua pertandingan tersebut, ia menampilkan performa menawan yang mengembalikan kepercayaan padanya dan mengubah pandangan manajemen serta staf pelatih terhadapnya.

Setelah sebelumnya hampir hengkang ke Liga Premier, kini Garcia menjadi kandidat untuk tetap bertahan dan memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga tahun 2027.

Keputusan menunggu Florentino

Bola kini berada di tangan Florentino Pérez, yang akan menentukan nasib García pada akhir musim ini. Pemain tersebut bisa saja melanjutkan kariernya bersama tim sebagai opsi cadangan bagi Álvaro Carreras, atau pintu keluar akan terbuka baginya pada musim panas nanti. Di antara keduanya, Fran García tetap menjadi contoh bagaimana hanya dua pertandingan saja dapat mengubah masa depan seorang pemain di Real Madrid.