Turnamen Piala Asia yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi kini menghadapi tahap evaluasi yang penting, di tengah situasi dan perkembangan terbaru yang melingkupi kawasan, yang menuntut pihak penyelenggara untuk meninjau kembali persiapan serta pilihan-pilihan yang tersedia sebelum dimulainya ajang kontinental yang dinanti-nantikan tersebut.

Sejumlah laporan sebelumnya telah mengisyaratkan kemungkinan penundaan turnamen ini ke tahun 2028, hingga situasi menjadi stabil, namun skenario pencabutan hak tuan rumah dari Arab Saudi tidak dibahas.

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Surat kabar Saudi "Al Riyadiah" mengungkapkan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia hingga saat ini belum mengambil keputusan apa pun terkait penundaan turnamen, seraya menegaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi atas dasar bahwa kompetisi masih berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sembari memantau perkembangan dan mengevaluasi dampaknya terhadap penyelenggaraan ajang tersebut.

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Menurut surat kabar tersebut, komite penyelenggara lokal di Federasi Sepak Bola Arab Saudi akan menggelar pertemuan dengan pihak terkait di Konfederasi Sepak Bola Asia pada 15 November mendatang, untuk meninjau situasi serta mencermati perkembangan dan kondisi terbaru yang melingkupi, sebelum memutuskan langkah-langkah selanjutnya.

Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada periode 7 Januari hingga 5 Februari mendatang, di mana para penyelenggara menargetkan untuk tetap melaksanakannya sesuai jadwal yang telah diumumkan, sementara pengambilan keputusan yang berbeda tetap menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan sesuai dengan hasil evaluasi dan pembahasan dalam pertemuan yang akan datang tersebut.