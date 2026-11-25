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Barcelona kembali menerima pukulan setelah bek kiri Alejandro Balde mengalami cedera. Ia terpaksa meninggalkan laga melawan wakil Azerbaijan, Sabah, akibat rasa sakit di pergelangan kaki kanan, setelah menampilkan salah satu performa terbaiknya musim ini dan menyumbang satu assist dalam pertandingan tersebut.

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Hal itu terjadi dalam pertandingan yang digelar Rabu malam ini pada matchday kelima fase liga Liga Champions, yang dimenangi tim asal Spanyol tersebut dengan skor 4-1 setelah tampil apik.

Barcelona kini mengoleksi 12 poin setelah meraih kemenangan keempat dari lima pertandingan, sehingga selangkah lebih dekat untuk mengamankan tempat di antara delapan tim yang lolos langsung ke fase gugur.

Balde menjadi salah satu perubahan paling mencolok dalam susunan pemain pelatih Hans Flick, yang mengandalkan sejumlah pemain cadangan dan pemain yang jarang mendapat menit bermain di tengah padatnya jadwal pertandingan dalam beberapa waktu ke depan. Bek sayap asal Spanyol itu pun tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini.

Balde memanfaatkan kesempatan itu dengan sangat baik dan tampil mencuri perhatian pada babak pertama. Ia turut menghidupkan sisi kiri berkat kecepatan dan pergerakan menyerangnya, serta mampu membangun pemahaman yang baik dengan rekannya, Anthony Gordon, melalui pertukaran peran dan ruang di antara keduanya.

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Kontribusi terbesarnya datang ketika ia menusuk ke ruang di belakang lini pertahanan Sabah, sebelum melepaskan umpan silang mendatar yang akurat kepada Karim Adeyemi, yang kemudian menyelesaikannya menjadi gol ketiga Barcelona.

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Pengaruh Balde tidak hanya terbatas pada aspek menyerang. Ia juga menunjukkan kedisiplinan dalam bertahan, mampu menjaga posisi dan mengawasi lawan, tanpa melakukan kesalahan-kesalahan yang membuatnya dikritik pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Namun, penampilan pemain Spanyol itu tidak berlangsung tuntas setelah ia mengalami cedera pada pergelangan kaki kanan saat mencoba melepaskan tembakan ke gawang. Ia pun meminta diganti dan meninggalkan lapangan pada menit ke-64, seperti dilaporkan harian "Sport".

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Sementara itu, harian "AS" menjelaskan bahwa cedera tersebut terjadi akibat tumpuan yang tidak tepat pada kaki kanan ketika berusaha memainkan bola, sehingga pergelangan kakinya terkilir. Harian itu juga menyebut bahwa raut kesakitan di wajah sang pemain serta kesulitannya untuk bangkit memicu kekhawatiran mengenai sifat cederanya.

Harian tersebut menambahkan bahwa perkiraan awal mengarah pada kemungkinan Balde mengalami keseleo pergelangan kaki, tetapi tingkat keparahan cedera baru dapat dipastikan melalui pemeriksaan medis yang akan dijalaninya setelah kembali ke Barcelona. Pemeriksaan itu diperkirakan mencakup MRI untuk memastikan diagnosis dan perkiraan lama absennya.

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Cedera Memunculkan Keraguan soal Masa Depannya

Dampak cedera Balde tidak berhenti pada kemungkinan absennya di pertandingan-pertandingan mendatang. Harian "AS" mengaitkan perkembangan ini dengan masa depannya di bursa transfer musim dingin, dan menilai cedera tersebut bisa mempersulit peluang kepergiannya dari Barcelona pada Januari mendatang.

Harian itu mencontohkan kasus pemain asal Swedia, Roony Bardghji, yang mengalami robek ligamen krusiatum pada lutut kanan pada Agustus lalu sehingga kepergiannya dari klub terhambat. Meski begitu, AS menyebut cedera Balde tampak tidak seserius itu menurut perkiraan awal, sembari menegaskan perlunya menunggu hasil pemeriksaan sebelum mengambil kesimpulan akhir.

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Alhasil, malam yang semestinya menjadi kesempatan penting bagi Balde untuk merebut kembali posisinya dan meyakinkan Flick akan kemampuannya memberi kontribusi justru berubah menjadi sumber kekhawatiran baru bagi Barcelona, sembari menanti kepastian mengenai tingkat keparahan cedera dan lama absennya.