Thijs Dallinga tampaknya sudah memainkan pertandingan terakhirnya musim ini. Penyerang FC Köln itu mengalami cedera ligamen krusiat yang parah, demikian dilaporkan klubnya melalui saluran resmi.

Insiden itu terjadi pada Sabtu siang dalam laga uji coba melawan sesama klub satu kota, Viktoria Köln. "Thijs Dallinga hari ini mengalami cedera ligamen krusiat dalam pertandingan uji coba dan akan absen selama beberapa bulan," tulis FC Köln.

"Thijs tersayang, kami akan mendukungmu dalam beberapa bulan ke depan dan pikiran kami bersamamu. Anda akan kembali lebih kuat. Kami akan melihatmu merayakannya lagi, seperti pada pekan pertandingan pertama di RheinEnergieStadion."

Pada pekan pembuka itu, 29 Agustus, Dallinga menjalani debut impian di Bundesliga. Pemain asal Groningen itu masuk pada menit ke-66 dan secara pribadi membalikkan ketertinggalan 1-2 melawan TSG Hoffenheim menjadi kemenangan 3-2 lewat dua golnya.

Dallinga tidak mencetak gol dalam dua pertandingan berikutnya saat ia tersedia, dan karena itu sangat mungkin total golnya musim ini akan berhenti pada dua gol tersebut di pekan pembuka Bundesliga.

Dallinga bergabung dengan status pinjaman dari Bologna pada musim panas lalu, ketika prospeknya untuk mendapat waktu bermain memburuk setelah kedatangan Artem Dovbyk, dan kontraknya di sana berlaku hingga pertengahan 2028. Köln memiliki opsi setelah musim ini untuk mempermanenkan penyerang berusia 26 tahun tersebut.

Untuk sementara, Dallinga juga tak perlu memperhitungkan panggilan dari pelatih tim nasional Xavi Hernández. Pemain berkaki kanan itu sejauh ini baru mencatatkan satu penampilan internasional. Pada 21 November 2023, ia melakukan debut untuk tim nasional Belanda dalam laga kualifikasi Euro melawan Gibraltar (0-6).







