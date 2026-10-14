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AFC Champions League Two
team-logoNasaf Qarshi
team-logoAl-Wahda
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Nasaf Qarshi vs Al-Wahda: Siaran Liga Champions Asia 2 di seluruh dunia dan cara menontonnya dari mana saja dengan VPN

Nasaf Qarshi vs Al-Wahda
Nasaf Qarshi
Al-Wahda
AFC Champions League Two

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Cakupan Internasional

Negara

Stasiun Penyiar

Situs Resmi

Aljazair

beIN Sports

beinsports.com

Australia

Paramount+

paramountplus.com

Bahrain

beIN Sports

beinsports.com

Bangladesh

FanCode

fancode.com

Tiongkok

iQiyi

iqiyi.com

Mesir

beIN Sports

beinsports.com

India

FanCode

fancode.com

Indonesia

Vision+

visionplus.id

Iran

beIN Sports

beinsports.com

Jepang

DAZN Japan

dazn.com/ja-JP

Yordania

beIN Sports

beinsports.com

Republik Korea (Korea Selatan)

Coupang Play

coupangplay.com

Malaysia

Astro Go

astro.com.my

Maroko

beIN Sports

beinsports.com

Pakistan

tapmad

tapmad.com

Qatar

beIN Sports

beinsports.com

Arab Saudi

beIN Sports

beinsports.com

Sudan

beIN Sports

beinsports.com

Thailand

BG Sports

bgsports.co.th

Tunisia

beIN Sports

beinsports.com

Uni Emirat Arab

beIN Sports

beinsports.com

Uzbekistan

MTRK / Sport Uz

mtrk.uz

Vietnam

TV 360

tv360.vn

Yaman

beIN Sports

beinsports.com

Zimbabwe

SuperSport

supersport.com

Cara menonton Nasaf Qarshi vs Al-Wahda dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi daring yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan di bagian selanjutnya artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton siaran olahraga.

Pertandingan hari ini antara Nasaf Qarshi dan Al-Wahda akan dimulai pada 14 Oktober 2026 pukul 14.45.

Panduan langkah demi langkah menonton Nasaf Qarshi vs Al-Wahda hari ini dengan VPN

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya ke perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih server di lokasi tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server di AS).
  3. Hapus Tembolok: Terkadang peramban Anda masih menyimpan lokasi lama. Hapus kuki atau muat ulang peramban untuk memastikan perubahan lokasi berlaku.
  4. Mulai Menonton: Buka situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop memang bisa, tetapi siaran olahraga langsung lebih cocok dinikmati di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN yang bisa dipasang langsung. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung pemasangan aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kabar tim & skuad

Belum ada kabar tim Nasaf Qarshi yang dikonfirmasi menjelang pertandingan ini. Informasi mengenai cedera, skorsing, dan perkiraan susunan pemain akan ditambahkan ketika tersedia mendekati waktu sepak mula.

Al-Wahda juga belum merilis kabar resmi mengenai skuadnya untuk pertandingan ini. Rincian pemain yang absen atau perkiraan susunan pemain inti akan diperbarui setelah klub memberikan informasi yang telah dikonfirmasi.

Performa

NAQ

NAQ - Performa

NEF
M6-2
QUT
M3-0
KHA
S0-0
AND
M1-4
DIS
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ALW

ALW - Performa

ALN
K1-0
BAY
M2-1
ALD
M0-1
ALS
M1-0
ALK
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Nasaf Qarshi menghadapi pertandingan ini setelah memenangi empat dari lima laga terakhirnya. Satu-satunya poin yang gagal mereka raih berasal dari hasil imbang 0-0 melawan Al Khalidiyah di Liga Champions Asia 2. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Dinamo Samarkand di Liga Uzbekistan. Dalam rangkaian tersebut, mereka juga mencatat kemenangan telak 6-2 atas Neftchi Fargona. Dalam lima pertandingan itu, Nasaf mencetak 12 gol dan kebobolan empat kali, mencerminkan ketajaman serangan mereka di kompetisi domestik.

Al-Wahda datang dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode itu terjadi saat takluk 1-0 dari Al-Nasr SC di Arabian Gulf League. Sejak itu, mereka meraih tiga kemenangan beruntun. Yang terbaru adalah kemenangan 3-2 atas Kuwait SC di Liga Champions Asia 2. Dalam rangkaian tersebut, mereka juga mencatat nirbobol saat mengalahkan Sharjah Cultural Club 1-0.

Rekor pertemuan

Head to Head

Nasaf QarshiSeriAl-Wahda
0
0
1
AFC Champions League Elite
Nasaf Qarshi badge
Nasaf Qarshi
NAQ
1
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
2
FT
1Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/1

Kedua tim pernah bertemu sekali dalam catatan yang tersedia, ketika Al-Wahda mengalahkan Nasaf Qarshi 1-2 di Liga Champions Asia Elite pada November 2025. Hasil tersebut membuat Al-Wahda unggul dalam rekor pertemuan, dengan total tiga gol tercipta dalam satu-satunya pertandingan yang tercatat.

Klasemen

Grp. A

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al-WahdaAl-WahdaALW
110032+13
M
2
Al KhalidiyahAl KhalidiyahKHA
10100001
S
3
Nasaf QarshiNasaf QarshiNAQ
10100001
S
4
Kuwait SCKuwait SCALK
100123-10
K
Lolos ke 16 besar

Di Grup A Liga Champions Asia 2, Al-Wahda saat ini memimpin klasemen, menempatkan mereka dalam posisi kuat untuk lolos dari fase grup. Nasaf Qarshi berada di urutan ketiga. Karena itu, pertandingan ini sangat penting bagi tim asal Uzbekistan tersebut dalam upaya memangkas jarak dengan pemuncak klasemen grup.

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