NASA menjanjikan sesuatu yang luar biasa jika Amerika berhasil mewujudkan impian Piala Dunia

Dalam langkah yang sangat unik dan menggembirakan, Kepala Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), Jared Isaacman, membuat janji luar biasa untuk mengirimkan bola sepak ke permukaan Bulan, jika tim nasional Amerika Serikat berhasil menciptakan keajaiban dan menjuarai Piala Dunia 2026.

Isaacman menyampaikan pesan penuh semangat kepada timnas negaranya pada hari Selasa dengan mengatakan: “Ayo, teman-teman… Lakukanlah!”, sambil menegaskan bahwa NASA siap merayakan pencapaian bersejarah ini dengan cara luar angkasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti dilansir surat kabar Prancis “L’Équipe”.

Hal ini terjadi di tengah persiapan Amerika Serikat sebagai tuan rumah ajang sepak bola dunia tersebut bersama Meksiko dan Kanada; di mana Badan Antariksa AS (NASA) sebelumnya telah mengirimkan bola resmi FIFA ke Stasiun Luar Angkasa Internasional sebagai bentuk dukungan terhadap turnamen tersebut.

Kepala badan antariksa tersebut menjelaskan, dalam acara resmi yang digelar pada hari Selasa, bahwa jika Amerika Serikat berhasil meraih gelar juara, maka “NASA” akan membawa perayaan ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi; di mana bola tersebut akan dikirim ke Bulan melalui kendaraan robotik yang dirancang khusus untuk mengangkut peralatan dan instrumen ilmiah, sebagai bagian dari rencana ambisius Amerika Serikat untuk membangun pangkalan berkelanjutan di permukaan Bulan dalam beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, Carlos García Galán, penanggung jawab proyek pangkalan bulan di “NASA”, menegaskan bahwa janji ini secara teknis dapat direalisasikan, dengan mengatakan: “Bola ini sangat ringan, dan saya yakin kami akan mampu menangani ukurannya serta menampungnya di dalam wahana tersebut, jadi semuanya kini bergantung pada apa yang akan ditampilkan para pemain tim nasional di lapangan.” Ia mengakhiri pembicaraannya sambil tersenyum kepada para pemain: “Baiklah… semoga beruntung!”

Perlu dicatat bahwa Amerika Serikat berhasil lolos dari babak penyisihan grup, dan akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar.