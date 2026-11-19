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Masa depan Kevin De Bruyne bisa jadi memang jauh dari Napoli, bahkan mungkin sejak bursa transfer Januari mendatang. Rumor kemungkinan kepindahannya ke PSV Eindhoven semakin kuat selama jeda internasional ini, menyusul pernyataan sang pemain dan istrinya, reaksi para suporter, serta tawaran pertama yang sudah diajukan klub Belanda itu kepada Napoli.

Untuk saat ini, Napoli telah menolak tawaran tersebut. Namun, Aurelio De Laurentiis tidak menutup pintu. Sebaliknya, ia mengajukan harga baru. Untuk melepas gelandang Belgia itu pada Januari sekaligus menghemat gaji dan bonusnya, ia menetapkan harga yang terbilang terjangkau. Angka itu bisa membuka peluang yang sejauh ini baru sebatas dugaan.

PERNYATAAN DE BRUYNE DAN ISTRINYA - Ketidakpuasan sang pemain terhadap kehidupannya di Napoli pertama-tama tersuarakan lewat pernyataan istrinya, Michelle Lacroix, kepada majalah Belgia NINA. Dalam wawancara itu, sang model menceritakan kesulitan keluarganya menjalani kehidupan sehari-hari di kota Napoli. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan De Bruyne ingin kembali tinggal di Belgia: "Kami semakin sering mengatakan bahwa kami akan tinggal di sana. Semakin cepat itu terjadi, semakin baik. Kevin tidak bahagia."

Pernyataan itu dengan cepat menyebar di internet. De Bruyne sendiri kemudian angkat bicara dari pemusatan latihan tim nasional Belgia. Ketika ditanya tentang masa depannya dan rumor mengenai PSV, mantan pemain Manchester City itu menjawab: "Pindah ke PSV pada Januari? Saya bangun dan melihat banyak orang telah menghubungi saya. Namun, sekarang saya di sini dan sedang menjalankan tugas saya. Mengenai masa depan, kita lihat saja nanti".

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HUBUNGAN DENGAN KOTA MEMBURUK - Pernyataan istrinya tak terelakkan memicu reaksi keras dari para suporter Napoli. Terutama di media sosial serta acara radio dan televisi, mereka terang-terangan menyampaikan kritik terhadap istri dan keluarga pemain Belgia itu.



Situasi yang tidak mudah ini juga membuat Massimiliano Allegri menyetujui dan memberi De Bruyne tambahan dua hari istirahat, secara resmi agar ia dapat memulihkan diri dan tenaganya setelah menjalani tugas bersama tim nasional Belgia. Keputusan itu pun menuai kritik karena diambil pada momen yang sangat genting dalam musim Napoli.

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SITUASI KONTRAK - Perlu diingat bahwa kontrak De Bruyne dengan Napoli secara resmi berlaku hingga akhir musim, tepatnya sampai 30 Juni 2027, dengan opsi sepihak bagi klub untuk memperpanjangnya satu musim lagi hingga 30 Juni 2028. Saat ini, klub tidak berniat mengaktifkan opsi tersebut.

Faktor yang paling membebani penilaian internal terhadap masa depannya di klub adalah gajinya yang sangat besar: 6 juta euro bersih per musim, sekitar 11 juta euro kotor, di luar bonus. Itulah pengeluaran terbesar bagi klub. Dari sekarang hingga akhir musim, masih tersisa kurang dari 3 juta euro gaji bersih (sekitar 5 juta euro kotor), ditambah cicilan terakhir bonus penandatanganan sebesar 2,5 juta euro kotor. Totalnya 7,5 juta euro.

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TAWARAN PERTAMA PSV - Dalam situasi ini, seperti disebutkan, PSV Eindhoven mulai bergerak. Klub itu telah menghubungi Napoli untuk mengetahui apakah transfer bisa dilakukan pada Januari mendatang dan sudah mengajukan tawaran pertama.

Klub itu menjadi tujuan pilihan sang pemain karena alasan keluarga yang disampaikan istrinya. Eindhoven secara teknis sangat dekat dengan Limburg di Belgia, wilayah tempat keluarga De Bruyne memiliki rumah dan ingin kembali tinggal. Klub Belanda itu mengajukan tawaran awal sebesar 2 juta euro (BACA DETAILNYA DI SINI), tetapi ditolak Napoli.

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DE LAURENTIIS TETAPKAN HARGA - Penolakan terhadap tawaran pertama itu bukan berarti Napoli menutup pintu sepenuhnya. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Napoli dan Aurelio De Laurentiis mengajukan harga baru sebesar 7 juta euro sebagai angka yang diperlukan agar mereka mempertimbangkan melepas De Bruyne lebih awal.

Harga itu memungkinkan klub menutup investasi yang telah dikeluarkan sejauh ini, meraih sedikit keuntungan dari sang pemain, sekaligus memberi direktur olahraga Manna sedikit ruang untuk mencari pemain tambahan di bursa transfer musim dingin (kemungkinan pemain muda di bawah 23 tahun dan berstatus pinjaman) bagi Massimiliano Allegri. Akankah PSV mengajukan tawaran yang sesuai? Atau saga ini masih akan berlangsung lama?