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Napoli telah menetapkan harga yang diminta untuk Kevin De Bruyne setelah menerima tawaran awal dari PSV Eindhoven untuk transfer Januari. Bintang berusia 35 tahun itu dilaporkan ingin pindah lebih dekat ke negara asalnya, Belgia, tetapi kesepakatan bergantung pada tawaran yang lebih tinggi kepada klub Italia tersebut.

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PSV incar transfer De Bruyne pada Januari

Napoli telah menetapkan harga yang jelas untuk De Bruyne menjelang bursa transfer Januari. Klub Italia itu kini mempertimbangkan pilihan mereka setelah menerima pendekatan resmi dari PSV . Klub Eredivisie tersebut sangat ingin merekrut bintang berusia 35 tahun itu untuk memperkuat skuad mereka pada paruh kedua musim.

Laporan dari Belanda menyebutkan bahwa tawaran awal sebesar €2 juta telah diajukan untuk menjajaki kemungkinan transfer. Kontrak De Bruyne di Napoli tersisa kurang dari satu tahun. Meski ia memiliki opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 12 bulan, anggapan yang dominan di Italia adalah opsi tersebut tidak akan diaktifkan.

Napoli tolak tawaran transfer pertama

Meski kontraknya segera berakhir, tawaran €2 juta tidak akan cukup untuk meyakinkan Napoli melepas pengatur serangan andalan mereka. Menurut laporan terbaru pada Kamis dari La Gazzetta dello Sport, petinggi klub menetapkan harga yang jauh lebih tinggi.

Media Italia tersebut menyebutkan bahwa tawaran mendekati €7 juta diperlukan agar transfer ini terwujud pada musim dingin. Napoli tahu bahwa kepergian pemain di pertengahan musim akan menyisakan sangat sedikit waktu bagi mereka untuk mencari pengganti yang sepadan.

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Namun, jika transfer terwujud dengan harga tersebut, Napoli dilaporkan akan memperoleh manfaat finansial sekitar €10 juta secara keseluruhan. Jumlah itu mencakup biaya transfer yang diterima serta penghematan dari sisa gaji dan bonus besar De Bruyne yang tidak lagi menjadi tanggungan klub.

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Allegri enggan kehilangan bintang Belgia

Terlepas dari persoalan keuangan, pelatih kepala Napoli Massimiliano Allegri tetap menjadi penghalang besar bagi potensi transfer pada Januari. Pelatih asal Italia itu dilaporkan sepenuhnya menentang gagasan melepas De Bruyne di tengah musim yang berat.

Allegri menganggap pengatur serangan veteran itu sebagai pemain paling berpengalaman dan paling berbakat secara teknis di skuadnya. Kehilangan sosok sentral dalam kreativitas tim pada pertengahan musim akan sangat mengganggu rancangan taktik sang pelatih.

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Desakan pemain krusial bagi potensi transfer

Keberhasilan rencana transfer ini kini sangat bergantung pada De Bruyne sendiri. Masih harus dilihat seberapa kuat pemain tim nasional Belgia itu akan mendesak untuk meninggalkan Napoli ketika bursa transfer dibuka.

Transfer ke PSV memiliki daya tarik pribadi dan geografis yang besar bagi gelandang veteran tersebut. Kepindahan ke Belanda pada akhirnya akan memungkinkan De Bruyne dan keluarganya kembali ke rumah mereka di Belgia, negara tetangga Belanda.

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Beberapa pekan mendatang akan menentukan apakah PSV bersedia menaikkan tawaran untuk memenuhi harga €7 juta yang ditetapkan Napoli. Hingga tercapai kemajuan dalam negosiasi, De Bruyne tetap menjadi bagian penting dari rencana Allegri.