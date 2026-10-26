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Napoli secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk mengajukan banding atas skorsing dua pertandingan yang dijatuhkan kepada pelatih kepala Massimiliano Allegri. Juru taktik kawakan itu dijatuhi sanksi menyusul serangkaian konfrontasi sengit dalam laga Serie A yang berlangsung dramatis pada akhir pekan.

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Napoli ajukan banding atas skorsing Allegri

Temperamen Allegri yang mudah meledak kembali membuatnya tersandung masalah, tetapi klub barunya tidak akan menerima sanksi itu begitu saja. Napoli secara resmi mengumumkan akan mengajukan banding atas skorsing dua pertandingan yang baru-baru ini dijatuhkan kepada pelatih kepala mereka menyusul kericuhan dalam hasil imbang menegangkan 3-3 melawan Roma pada Sabtu di Stadio Diego Armando Maradona.

Klub menegaskan langkah hukumnya melalui pernyataan publik singkat: “SSC Napoli menyatakan bahwa, setelah meminta akses terhadap dokumen, kami akan mengajukan banding atas skorsing dua pertandingan yang dijatuhkan kepada pelatih Massimiliano Allegri.”

Amarah di pinggir lapangan berujung kartu merah

Kericuhan bermula ketika Allegri meluapkan kemarahannya kepada perangkat pertandingan setelah gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir dari Leonardo Balerdi dalam hasil imbang 3-3 melawan Roma. Gol itu disahkan tanpa wasit meninjau monitor di pinggir lapangan. Secara khusus mengarahkan kemarahannya kepada ofisial keempat Juan Luca Sacchi, pelatih Napoli itu dilaporkan berteriak, “Jika Anda tidak menganulir gol ini...” sebelum diganjar kartu merah.

Seperti dilaporkan Football Italia, Allegri yang murka berteriak, “Apa yang saya katakan? Katakan apa yang saya katakan?” saat dikawal keluar dari area teknis. Dalam adegan yang telah menjadi ciri khasnya ketika emosinya memuncak, ia melepas jaketnya dengan marah sebelum berlalu, tetapi kembali beberapa saat kemudian ketika para staf Napoli berusaha menariknya menjauh.

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Allegri terancam absen saat kembali menghadapi Juventus

Waktu dijatuhkannya skorsing ini sangat tidak menguntungkan bagi pelatih asal Italia tersebut. Lega Serie A mengonfirmasi pada Senin sore bahwa Allegri dijatuhi skorsing dua pertandingan, yang membuatnya absen dalam laga melawan Monza pada Rabu serta lawatan yang sangat dinantikan ke mantan klubnya, Juventus, pada Minggu.

Hasil mengecewakan terbaru melawan Roma, ditambah kekalahan sebelumnya dari Venezia, membuat Napoli merosot di klasemen Serie A. Klub itu kini berada di posisi ke-10 dengan 11 poin, tertinggal jauh 11 poin dari pemuncak klasemen Inter setelah delapan pertandingan.

Dari kepergian dari Milan hingga membangun kembali Napoli

Allegri mengambil alih Napoli pada musim panas dengan kontrak tiga tahun, menggantikan Antonio Conte. Penunjukan itu terjadi tak lama setelah ia diberhentikan oleh Milan pada akhir musim lalu, menyusul kegagalannya membawa Milan lolos ke Liga Champions.