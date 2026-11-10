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Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Napoli rencanakan langkah berani untuk merekrut winger Chelsea Jamie Gittens pada Januari

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Napoli terus memantau winger Chelsea, Jamie Gittens, saat Massimiliano Allegri merencanakan perekrutan pemain penting pada Januari. Klub Italia itu bertekad menyelamatkan musimnya, dan pemain berusia 22 tahun tersebut muncul sebagai target utama bersama Gustavo Varela dari Monza.

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Allegri bidik perombakan skuad pada Januari

Napoli terus memantau pemain sayap Chelsea, Gittens, menjelang bursa transfer Januari mendatang. Pelatih kepala Allegri aktif mencari tambahan kekuatan di lini serang demi membalikkan situasi klub yang tengah menjalani musim sulit.

Pelatih asal Italia itu menilai sepertiga akhir lapangan sebagai area utama yang harus segera diperbaiki. Gittens, yang telah menunjukkan potensi besar, saat ini dipandang sebagai kandidat ideal untuk membawa energi baru ke skuad Napoli pada paruh kedua musim ini.

Pemain sayap Chelsea memenuhi kriteria Napoli

Menurut Corriere dello Sport, peluang pemain sayap asal Inggris berusia 22 tahun itu meninggalkan Stamford Bridge pada tahun baru semakin besar. Yang terpenting, ia memenuhi persyaratan ketat daftar skuad Napoli berkat peraturan liga terkait pemain muda.

Namun, mendatangkannya dari klub Liga Primer Inggris itu kemungkinan membutuhkan dana besar. Rival domestik Napoli, Roma, nyaris merekrutnya pada bursa transfer musim panas lalu, tetapi Chelsea dengan tegas menolak tawaran awal mereka sebesar €43 juta.

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Varela dan target lini tengah masuk daftar incaran

Gittens bukan satu-satunya pemain ternama dalam daftar panjang incaran Napoli. Penyerang Monza, Varela, menjadi salah satu pemain yang paling diminati Allegri setelah tampil gemilang musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu kini memimpin daftar pencetak gol Serie A dengan sembilan gol di liga dan baru-baru ini menerima pemanggilan pertamanya ke tim nasional senior Portugal.

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Napoli sudah menghubungi langsung perwakilan Varela untuk membahas kemungkinan transfer. Di lini tengah, Napoli berminat kepada pemain muda Sassuolo, Darryl Bakola, yang akan genap berusia 19 tahun bulan ini. Namun, bintang Monaco, Mamadou Coulibaly, tetap menjadi target utama mereka untuk posisi tersebut.

Keterbatasan dana tentukan strategi transfer musim dingin

Meski Allegri secara tegas menginginkan pemain yang bisa langsung memberikan dampak, langkah transfer besar akan sangat bergantung pada kondisi keuangan klub. Manajemen Napoli harus bergerak dalam batasan anggaran yang ketat. Artinya, transfer senilai €40 juta untuk target utama seperti Coulibaly pada akhirnya mungkin tidak dapat diwujudkan.

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Karena itu, tim perekrutan mungkin akan mengalihkan perhatian ke kesepakatan pinjaman jangka pendek alih-alih transfer permanen. Sementara itu, rencana melepas pemain juga sudah disusun demi menyeimbangkan skuad. Noa Lang diperkirakan meninggalkan klub secara permanen pada Januari, sedangkan Lorenzo Lucca akan pergi dengan status pinjaman.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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