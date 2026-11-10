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Napoli terus memantau winger Chelsea, Jamie Gittens, saat Massimiliano Allegri merencanakan perekrutan pemain penting pada Januari. Klub Italia itu bertekad menyelamatkan musimnya, dan pemain berusia 22 tahun tersebut muncul sebagai target utama bersama Gustavo Varela dari Monza.

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Allegri bidik perombakan skuad pada Januari

Napoli terus memantau pemain sayap Chelsea, Gittens, menjelang bursa transfer Januari mendatang. Pelatih kepala Allegri aktif mencari tambahan kekuatan di lini serang demi membalikkan situasi klub yang tengah menjalani musim sulit.

Pelatih asal Italia itu menilai sepertiga akhir lapangan sebagai area utama yang harus segera diperbaiki. Gittens, yang telah menunjukkan potensi besar, saat ini dipandang sebagai kandidat ideal untuk membawa energi baru ke skuad Napoli pada paruh kedua musim ini.

Pemain sayap Chelsea memenuhi kriteria Napoli

Menurut Corriere dello Sport, peluang pemain sayap asal Inggris berusia 22 tahun itu meninggalkan Stamford Bridge pada tahun baru semakin besar. Yang terpenting, ia memenuhi persyaratan ketat daftar skuad Napoli berkat peraturan liga terkait pemain muda.

Namun, mendatangkannya dari klub Liga Primer Inggris itu kemungkinan membutuhkan dana besar. Rival domestik Napoli, Roma, nyaris merekrutnya pada bursa transfer musim panas lalu, tetapi Chelsea dengan tegas menolak tawaran awal mereka sebesar €43 juta.

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Varela dan target lini tengah masuk daftar incaran

Gittens bukan satu-satunya pemain ternama dalam daftar panjang incaran Napoli. Penyerang Monza, Varela, menjadi salah satu pemain yang paling diminati Allegri setelah tampil gemilang musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu kini memimpin daftar pencetak gol Serie A dengan sembilan gol di liga dan baru-baru ini menerima pemanggilan pertamanya ke tim nasional senior Portugal.

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Napoli sudah menghubungi langsung perwakilan Varela untuk membahas kemungkinan transfer. Di lini tengah, Napoli berminat kepada pemain muda Sassuolo, Darryl Bakola, yang akan genap berusia 19 tahun bulan ini. Namun, bintang Monaco, Mamadou Coulibaly, tetap menjadi target utama mereka untuk posisi tersebut.

Keterbatasan dana tentukan strategi transfer musim dingin

Meski Allegri secara tegas menginginkan pemain yang bisa langsung memberikan dampak, langkah transfer besar akan sangat bergantung pada kondisi keuangan klub. Manajemen Napoli harus bergerak dalam batasan anggaran yang ketat. Artinya, transfer senilai €40 juta untuk target utama seperti Coulibaly pada akhirnya mungkin tidak dapat diwujudkan.

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Karena itu, tim perekrutan mungkin akan mengalihkan perhatian ke kesepakatan pinjaman jangka pendek alih-alih transfer permanen. Sementara itu, rencana melepas pemain juga sudah disusun demi menyeimbangkan skuad. Noa Lang diperkirakan meninggalkan klub secara permanen pada Januari, sedangkan Lorenzo Lucca akan pergi dengan status pinjaman.