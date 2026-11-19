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Masa depan Kevin De Bruyne mungkin berada di luar Napoli, bahkan sejak bursa transfer Januari mendatang. Rumor kepindahannya ke PSV Eindhoven kian menguat selama jeda internasional ini, mulai dari pernyataan sang pemain dan istrinya, reaksi suporter, hingga tawaran pertama yang telah diajukan klub Belanda itu kepada Napoli.

Napoli sejauh ini menolak tawaran tersebut, tetapi Aurelio De Laurentiis tidak menutup pintu. Sebaliknya, ia mengajukan harga balasan. Untuk melepas gelandang Belgia itu pada Januari sekaligus menghemat gaji dan bonusnya, ia menetapkan harga yang relatif terjangkau. Hal itu bisa membuka peluang yang sejauh ini baru sebatas dugaan.

PERNYATAAN DE BRUYNE DAN ISTRINYA - Ketidakpuasan sang pemain terhadap kehidupannya di Napoli pertama-tama tersuarakan lewat pernyataan istrinya, Michelle Lacroix, kepada majalah Belgia NINA. Dalam wawancara itu, sang model menceritakan kesulitan keluarganya menjalani keseharian di kota Napoli. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan De Bruyne ingin kembali tinggal di Belgia: "Kami makin sering mengatakan bahwa kami akan tinggal di sana. Makin cepat itu terjadi, makin baik. Kevin tidak bahagia."

Pernyataan itu segera menyebar luas di internet, lalu disusul komentar De Bruyne sendiri saat bergabung dengan tim nasional Belgia. Ketika ditanya tentang masa depannya dan rumor mengenai PSV, mantan pemain Manchester City itu menjawab: "Pindah ke PSV pada Januari? Saya bangun tidur dan melihat banyak orang telah menghubungi saya. Namun, sekarang saya di sini dan sedang menjalankan tugas saya. Soal masa depan, kita lihat nanti".

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HUBUNGAN DENGAN KOTA KIAN RETAK - Pernyataan sang istri tak pelak memicu reaksi keras dari suporter Napoli. Terutama di media sosial serta acara radio dan televisi, mereka secara terbuka menyampaikan kritik terhadap istri dan keluarga pemain Belgia itu.



Situasi yang tidak mudah ini turut mendorong Massimiliano Allegri untuk menyepakati dan memberikan dua hari istirahat tambahan kepada De Bruyne, yang secara resmi dimaksudkan agar ia dapat memulihkan diri dan tenaganya setelah menjalani tugas bersama tim nasional Belgia. Keputusan itu juga menuai kritik karena diambil pada fase musim yang sangat krusial bagi Napoli.

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SITUASI KONTRAK - Perlu diingat, De Bruyne secara resmi terikat kontrak dengan Napoli hingga akhir musim, tepatnya sampai 30 Juni 2027, dengan opsi sepihak bagi klub untuk memperpanjangnya satu musim lagi hingga 30 Juni 2028. Dalam situasi saat ini, klub tidak berniat mengaktifkan opsi tersebut.

Faktor yang paling membebani penilaian internal klub mengenai masa depannya saat ini adalah gajinya yang sangat besar, yakni 6 juta euro neto per musim atau sekitar 11 juta euro bruto, di luar bonus. Itulah biaya terbesar yang harus ditanggung klub. Dari sekarang hingga akhir musim, masih tersisa sedikit di bawah 3 juta euro neto (sekitar 5 juta euro bruto), ditambah cicilan terakhir bonus penandatanganan kontrak sebesar 2,5 juta euro bruto. Totalnya 7,5 juta euro.

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TAWARAN PERTAMA PSV - Dalam situasi ini, seperti disebutkan, PSV Eindhoven mulai bergerak. Mereka telah menghubungi Napoli untuk menjajaki kemungkinan transfer pada Januari mendatang dan telah mengajukan tawaran pertama.

Tujuan itu menjadi pilihan utama sang pemain karena alasan keluarga yang disampaikan istrinya. Eindhoven secara teknis sangat dekat dengan Limburg di Belgia, wilayah tempat keluarga De Bruyne memiliki rumah dan ingin kembali tinggal. Klub Belanda itu telah mengajukan tawaran awal sebesar 2 juta euro (BACA DETAILNYA DI SINI), tetapi ditolak Napoli.

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DE LAURENTIIS TETAPKAN HARGA - Penolakan terhadap tawaran pertama itu bukan berarti pintu tertutup sepenuhnya. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Napoli dan Aurelio De Laurentiis justru menetapkan harga 7 juta euro sebagai nilai yang diperlukan agar mereka bersedia mempertimbangkan pelepasan sang pemain lebih awal.

Harga tersebut memungkinkan klub menutup investasi yang telah dikeluarkan sejauh ini, meraih sedikit keuntungan dari penjualan sang pemain, sekaligus memberi direktur olahraga Manna sedikit ruang untuk mencari tambahan pemain di bursa transfer musim dingin, kemungkinan pemain muda di bawah usia 23 tahun dan dengan status pinjaman, untuk Massimiliano Allegri. Apakah PSV akan mengajukan tawaran yang tepat? Atau saga ini masih akan berlangsung lama?

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Sementara itu, kabar terbaru datang langsung dari Matteo Moretto: De Bruyne terbuka untuk pindah ke Belanda dan sudah mengatakan ya kepada PSV.