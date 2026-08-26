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CA Osasuna v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Napoli, Musso mendorong untuk kembali ke Serie A: kontak lanjutan dengan Atletico Madrid untuk pertukaran dengan Milinkovic-Savic

SSC Napoli

Napoli, kontak lanjutan dengan Atletico Madrid untuk pertukaran kiper

Juan Musso dan Atletico Madrid, uji coba perpisahan. Kiper Argentina berusia 32 tahun itu telah membuka jalan untuk hengkang karena ingin kembali ke Italia, tempat ia sudah pernah bermain, dan bermain baik, bersama Udinese. Menurut yang dilaporkan radio Kiss Kiss dan dikonfirmasi oleh sumber kami, Napoli sedang melangkah maju dalam negosiasi untuk kiper Argentina berpengalaman tersebut.


Dalam kesepakatan ini akan masuk Vanja Milinkovic-Savic dalam skema pertukaran sepadan: kiper Serbia itu sudah membuka diri terhadap opsi Atletico Madrid juga karena ia tidak masuk dalam rencana Napoli, yang lebih memilih Alex Meret sebagai kiper utama.

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