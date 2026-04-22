Napoli menyambut kembalinya David Neres ke lapangan latihan setelah tiga bulan absen

David Neres menunjukkan kemajuan pesat dalam proses rehabilitasinya. Penyerang Napoli ini menjalani operasi pergelangan kaki hampir tiga bulan lalu, namun kini telah kembali berlatih di lapangan.

Musim gemilang Neres terhenti secara tiba-tiba pada 14 Januari, saat ia mengalami cedera pergelangan kaki dalam pertandingan liga melawan Parma. Cedera tersebut ternyata lebih parah dari perkiraan awal dan operasi pun menjadi tak terhindarkan.

Absennya Neres juga menjadi pukulan telak bagi Napoli, yang melihatnya tampil gemilang sebelum cedera, antara lain melawan Bologna (dua gol), AC Milan (satu gol), Juventus (satu assist), dan AS Roma (satu gol).

Pada hari Selasa, Neres mencapai tonggak penting dalam proses pemulihannya. Mantan pemain Ajax ini kembali menginjakkan kaki di lapangan latihan Napoli 85 hari setelah menjalani operasi.

Staf medis Napoli berharap Neres siap bermain sebelum akhir musim, dan akan terus memantau perkembangannya dengan cermat.

Kembalinya Neres yang akan datang tentu saja merupakan kabar baik bagi Napoli, yang pada saat ia cedera masih bersaing ketat untuk merebut scudetto.

Setelah beberapa bulan yang tidak konsisten, gelar juara sudah tidak mungkin lagi diraih oleh Napoli yang kini berada di peringkat ketiga, namun dalam perburuan tiket Liga Champions, tim asuhan Antonio Conte ini masih unggul delapan poin atas Como yang berada di peringkat kelima.