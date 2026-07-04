Napoli mengincar Mbokazi, agennya angkat bicara: “Mereka sedang memantaunya, dia sudah siap. Saya ingin bertemu Allegri”

Nama baru untuk lini pertahanan Napoli. Dalam beberapa jam terakhir, nama Mbekezeli Mbokazi dikaitkan dengan tim Azzurri. Ia adalah bek tengah kidal kelahiran 2005 asal Afrika Selatan yang saat ini bermain untuk Chicago Fire.





Agen sang pemain, Basia Michaels, berbicara kepada Stile TV, berikut pernyataannya.

PERNYATAAN AGEN - "Ada banyak minat terhadap pemain ini. Napoli memantaunya dengan cermat, sementara Chicago Fire menangani situasi ini dengan penuh perhatian. Secara pribadi, saya belum melakukan kontak dengan direktur olahraga Napoli, tetapi saya tahu bahwa klub Italia tersebut sedang mengamati pemain muda ini. Pihak Amerika ingin melepas pemain tersebut, namun dibutuhkan klub yang tepat dan tawaran yang memadai. Jika Napoli menjadi opsi yang konkret dan kedua klub mencapai kesepakatan, saya yakin transfer ini bisa terwujud".





GAGASAN NAPOLI - "Mbokazi dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa dia merasa siap untuk pengalaman baru dan ingin bermain di Italia. Saat ini ada minat dari Belgia, Jerman, dan Italia, tetapi belum ada kontak konkret dengan klub mana pun. Saya juga mendengar nama Brentford dan Nottingham Forest, tetapi kami menunggu kabar yang lebih konkret. Saya tidak mengenal Allegri, tetapi jika ada kesempatan, saya akan senang berkenalan dengannya dan kota Napoli. Jika semuanya berjalan lancar, saya ingin berada di sana bersama Mbokazi sebelum akhir Agustus. Namun, untuk saat ini, itu masih sekadar harapan."