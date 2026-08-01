Noa Lang kemungkinan sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Napoli, demikian dilaporkan Voetbal International. Winger itu ingin memperjuangkan kesempatannya di bawah pelatih baru Massimiliano Allegri, tetapi klub lebih suka melepasnya.

Musim panas tahun lalu Napoli masih membayar 25 juta euro kepada PSV untuk merekrut Lang, tetapi waktunya di Italia tidak menjadi sukses sepenuhnya. Winger itu kesulitan menjalin kecocokan dengan pelatih saat itu Antonio Conte, sehingga pada musim dingin ia pergi ke Galatasaray dengan status pinjaman.

"Bagaimana saya mengatakannya dengan cara yang normal... Saya tidak klop dengan pelatih. Biarlah seperti itu," kata Lang saat itu dalam wawancara dengan ESPN. "Saya tahu kalian di Belanda sering berpikir itu salah saya, tetapi suatu hari nanti hal itu akan diketahui juga. Saya punya hubungan yang baik dengan hampir semua orang di dalam klub. Perilaku politis seperti ini tidak cocok dengan saya."

Di Turki, performa Lang kemudian sedikit membaik, tetapi Galatasaray tetap tidak mengambil opsi transfer permanen. Karena itu, Lang bertekad untuk memperjuangkan kesempatan baru di Napoli, tetapi setelah beberapa pekan pramusim, klub Italia itu menarik kesimpulan bahwa ia boleh pergi.

Dengan biaya tetap 25 juta euro, Lang tetap bisa direkrut, tetapi Napoli juga terbuka untuk masa peminjaman baru. Pemain Belanda itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030.

Soal kemungkinan klub baru untuk Lang, sejauh ini masih sedikit yang diketahui. AS Roma sudah sempat melakukan kontak, tetapi mereka mengurungkan transfer tersebut. Pelatih Gian Piero Gasperini tidak sepenuhnya yakin.

Di Belgia, ada harapan besar akan kembalinya winger itu. Bersama Club Brugge, Lang mungkin menjalani periode paling sukses dalam kariernya. Namun, media Belgia juga melihat adanya kendala: Lang dikabarkan menerima sekitar 2,5 hingga 2,8 juta euro bersih per musim di Napoli.