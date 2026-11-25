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Perpanjangan kontrak Scott McTominay masih diragukan. Gelandang asal Skotlandia itu, yang kontraknya berakhir pada 2028, belum mencapai kesepakatan dengan Napoli untuk memperpanjang masa baktinya. Saat ini, kedua pihak belum menemukan titik temu soal persyaratan finansial. Menurut laporan Corriere dello Sport hari ini, direktur olahraga Napoli Giovanni Manna dan Colin Murdock, agen mantan pemain Man United yang tinggal di Manchester itu, bertemu kemarin sambil menikmati kopi ala Inggris di bar Hyatt Regency. Hotel tersebut menjadi tempat Napoli menginap untuk laga tandang di kompetisi Eropa. Pertemuan itu berlangsung beberapa jam sebelum pertandingan Liga Champions melawan Manchester City, yang kemudian berakhir 2-2 lewat gol Hojlund dan Lang.

Obrolan informal itu bertujuan meninjau situasi dan melihat peluang dalam negosiasi yang saat ini terhenti. Posisi kedua pihak belum berubah sejak sebelum musim panas: Napoli ingin memperpanjang masa bakti pemain bernomor punggung 8 itu di Italia, sementara McTominay mengajukan tuntutan gaji bersih 10 juta euro.

Untuk saat ini, Aurelio De Laurentiis menilai tuntutan tersebut terlalu tinggi. Kontribusi McTominay bagi Napoli, baik dalam kepemimpinan maupun catatan statistiknya (33 gol dan 10 assist dalam 93 penampilan di semua kompetisi), tidak diragukan. Namun, ia akan berusia 30 tahun pada 8 Desember mendatang dan klub tidak bersedia mengeluarkan biaya berlebihan. Terlebih, tidak ada jaminan Napoli akan tampil di Liga Champions musim depan. Napoli tertinggal sembilan poin dari Milan yang berada di posisi keempat.

Namun, bukan berarti Napoli tidak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai kesepakatan. De Laurentiis mengetahui posisi agen dan sang pemain, tetapi ia juga sadar bahwa McTominay adalah nyawa Napoli dan idola para suporter. Ia pemain modern yang bisa melakukan segalanya dan masih bisa banyak bicara serta memberi kontribusi.

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Belum saatnya membunyikan tanda bahaya. Musim dingin masih panjang dan akan ada kontak lebih lanjut. Bagi McTominay, aspek finansial jelas penting, tetapi proyek tim sama pentingnya. Ia ingin terus bermain untuk meraih trofi, dengan ambisi yang tidak pernah berubah. Ia juga tidak memiliki keraguan terhadap kota Napoli. Berbeda dengan rekan setimnya, De Bruyne, McTominay menganggap kota itu sebagai rumah kedua. Hal tersebut bisa menjadi faktor dalam keputusannya untuk memperpanjang kontrak.

Pertandingan berikutnya SAS Serie A 09.00 NAP

Jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan, menjual McTominay pada musim panas, saat kontraknya tersisa satu tahun, akan menjadi prioritas. Sejumlah klub berminat kepada McTominay, termasuk Milan dan Juventus, menurut media Inggris. Gaji gelandang asal Lancaster itu saat ini sekitar 3 juta euro bersih.