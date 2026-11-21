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Noa Lang menjawab cemooh suporternya sendiri lewat aksi di lapangan.

Pelatih Napoli, Massimiliano Allegri, memasukkannya dari bangku cadangan untuk menggantikan Leonardo Spinazzola pada menit ke-58 dalam laga kandang melawan Torino pada pekan ke-12 Serie A.

Disambut cemooh dari Stadion Diego Armando Maradona (para suporter belum memaafkan gesturnya ke Curva A untuk memberi tahu pendukung Napoli bahwa ia tidak bisa mendengar dukungan mereka dalam laga sebelumnya, yang berakhir imbang melawan Lazio selaku pemuncak klasemen sebelum jeda internasional), penyerang asal Belanda itu masuk dengan sikap yang tepat. Pada menit ke-73, ia terlibat dalam proses gol kemenangan 1-0 yang dicetak gelandang asal Skotlandia Scott McTominay. Sang gelandang mendapat ruang berkat umpan cerdik Lang menggunakan sisi luar kaki kanannya setelah Lang merebut bola dari Aboukhlal.

Setelah gol itu, hampir semua orang di bangku cadangan Napoli berdiri dan berlari untuk memeluk Noa Lang.

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Lahir pada 1999, Lang bergabung dengan Napoli dari PSV Eindhoven pada bursa transfer musim panas 2025 seharga 27 juta euro, ditambah bonus 2 juta euro dan 10% dari nilai penjualan berikutnya.

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Sejak saat itu, ia mencatatkan 40 penampilan bersama Napoli dengan torehan 2 gol, 5 assist, dan 6 kartu kuning.

Dari Januari hingga Juni 2026, ia bermain untuk Galatasaray di Turki dengan status pinjaman berbiaya 2 juta euro, mencetak 2 gol dan menyumbang 3 assist dalam 19 penampilan.

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Kemudian ia kembali ke Napoli, yang mengikatnya dengan kontrak hingga Juni 2030 dan gaji bersih 2,8 juta euro per tahun.

Sepanjang musim ini, Lang memuji Allegri, tetapi menegaskan bahwa hubungannya dengan pelatih sebelumnya, Antonio Conte, buruk.

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Seusai pertandingan, pelatih Napoli, Massimiliano Allegri, mengatakan: "Saya menyesalkan kesalahpahaman pada kesempatan sebelumnya. Noa Lang kembali menunjukkan malam ini bahwa ia punya kualitas."

Pada akhirnya, Lang meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan suporter, tetapi namanya tetap termasuk dalam daftar pemain yang berpeluang hengkang dari Napoli pada bursa transfer musim dingin mendatang.