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Noa Lang menjawab siulan cemooh suporternya sendiri lewat aksi nyata.

Pelatih Napoli, Massimiliano Allegri, memasukkannya sebagai pemain pengganti untuk menggantikan Leonardo Spinazzola pada menit ke-58 laga kandang melawan Torino pada pekan ke-12 Serie A.

Disambut siulan cemooh penonton di Stadion Diego Armando Maradona (yang belum memaafkan gesturnya kepada Curva A untuk memberi tahu suporter Napoli bahwa ia tidak bisa mendengar dukungan mereka saat laga sebelumnya yang berakhir imbang melawan Lazio, pemuncak klasemen sebelum jeda internasional), penyerang asal Belanda itu masuk lapangan dengan semangat yang tepat dan pada menit ke-73 terlibat dalam proses gol kemenangan 1-0 yang dicetak gelandang asal Skotlandia, Scott McTominay, setelah menerima umpan cerdik Lang menggunakan sisi luar kaki kanannya.

Setelah gol itu, nyaris seluruh penghuni bangku cadangan Napoli bangkit dan berlari memeluk Noa Lang.

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Lang, yang lahir pada 1999, bergabung dengan Napoli dari PSV Eindhoven pada bursa transfer musim panas 2025 dengan biaya 27 juta euro, ditambah bonus 2 juta euro dan 10% dari nilai penjualan kembali di masa depan.

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Sejak itu, ia mencatatkan 40 penampilan bersama Napoli dengan dua gol, lima assist, dan enam kartu kuning.

Dari Januari hingga Juni 2026, ia bermain sebagai pemain pinjaman di Galatasaray, Turki, dengan biaya pinjaman 2 juta euro. Ia mencetak dua gol dan memberikan tiga assist dalam 19 penampilan.

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Kemudian ia kembali ke Napoli, tempat ia terikat kontrak hingga Juni 2030 dengan gaji bersih 2,8 juta euro per tahun.

Sepanjang musim ini, Lang melontarkan pujian untuk Allegri, tetapi menegaskan bahwa hubungannya dengan pelatih sebelumnya, Antonio Conte, buruk.

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Bagaimanapun, Lang tetap masuk daftar pemain yang akan dilepas Napoli pada bursa transfer musim dingin mendatang.