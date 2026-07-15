Napoli, kesepakatan yang sudah pasti dengan Zeballos: tawaran sudah diajukan, berikut rincian angkanya

Napoli yang dipimpin oleh pemilik klub Aurelio De Laurentiis dan direktur olahraga Giovanni Manna siap memberikan kejutan pertama bagi pelatihnya, Massimiliano Allegri.

Sebagaimana dilaporkan oleh Fabrizio Romano di saluran YouTube-nya dalam bahasa Italia, tawaran Napoli kepada Boca Juniors untuk Exequiel Zeballos kini mulai diajukan, setelah kesepakatan dengan pemain Argentina kelahiran 2002 tersebut telah disepakati secara rahasia selama beberapa minggu. Proposal tertulis, konkret, dan resmi dari klub asal Napoli tersebut akan bernilai sekitar 10 juta dolar AS (sedikit di bawah 9 juta euro, atau sekitar 8,72 juta euro berdasarkan kurs saat ini), dan kini giliran Boca Juniors yang harus mempertimbangkan apakah tawaran tersebut sesuai dengan nilai seorang pemain yang kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2026.

Sementara itu, pemain muda asal La Banda ini telah menolak tawaran gaji bersih sebesar 20 juta yang dibayarkan selama empat tahun kontrak yang ditawarkan oleh CSKA Moskow: satu-satunya keinginan dan tekadnya adalah pindah ke Italia dan mengenakan seragam biru Napoli.

Zeballos hanya menginginkan Napoli dan sedang mendesak bersama tim manajemennya — setelah kesepakatan tercapai mengenai ketentuan kontrak pribadi (kontrak lima tahun, hingga 2031, dengan gaji 1,3 juta euro bersih per musim yang akan meningkat) - agar kesepakatan ini segera tercapai dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga ia dapat segera bergabung dengan Allegri.