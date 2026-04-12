Napoli kehilangan dua poin berharga dalam laga tandang melawan Parma: 1-1. Tim asuhan Antonio Conte harus berharap Como meraih hasil bagus saat menghadapi pemuncak klasemen Inter pada Minggu malam. Jika tidak, ambisi juara sang juara bertahan terpaksa ditunda untuk sementara waktu.

Tim tamu sudah tertinggal hanya dua menit setelah pertandingan dimulai. Gabriel Strefezza melihat umpan panjang dari kipernya disundul dengan sangat baik oleh Nesta Elphege. Pemain Brasil berdarah Italia itu pun berhadapan satu lawan satu dengan kiper Napoli dan dengan tenang menyarangkan bola: 1-0.

Bagi Napoli, ini bukanlah skenario yang menyenangkan. Tim tuan rumah justru bermain lebih defensif akibat keunggulan awal ini, dan juara bertahan harus bersabar menembus blok pertahanan Parma yang rapat. Di babak pertama, tim asuhan Conte memang sedikit meningkatkan tekanan, namun tidak mendapatkan peluang besar. Gawang lawan diserang lima kali, namun tidak ada gol yang tercipta.

Setelah jeda, pola permainan hampir identik dengan 45 menit pertama. Napoli terus menekan, sementara tuan rumah mempertahankan sebelas pemain di belakang bola. Ancaman pertama di babak kedua datang dari Napoli, namun tendangan Matteo Politano melambung tinggi di atas gawang Zion Suzuki.

Namun, Napoli berhasil menyamakan kedudukan tak lama setelah itu. Setelah kombinasi yang bagus, Rasmus Højlund memberikan umpan matang kepada Scott McTominay, yang dengan tendangan datar yang terukur kembali menjadi penentu bagi Napoli. Lima belas menit sebelum waktu habis, pemain Skotlandia itu kembali mendekati gol dengan tendangan salto yang indah, tetapi upayanya dihalau.

Parma juga sesekali mengancam gawang lawan. Misalnya, Mandela Keita mendapat peluang menembak, tak lama setelah para pemain Parma mengklaim handball dari Alessandro Buongiorno. Wasit akhirnya tidak memberikan penalti, meskipun bek tersebut jelas-jelas melakukan handball.

Tak lama kemudian, Eljif Elmas mendapat peluang emas untuk membawa Napoli unggul lewat sundulan, namun gelandang tersebut gagal mengontrol bola dengan baik dan membuang peluang besar tersebut. Napoli berusaha sekuat tenaga untuk mencetak gol penentu, namun beberapa kali Suzuki yang tampil gemilang menghalangi upaya mereka. Gol penentu itu akhirnya tak tercipta.

Dengan kehilangan poin ini, Napoli berisiko tertinggal lebih jauh dari pemuncak klasemen Inter dalam perebutan gelar. Tim asal Milan itu akan menghadapi Como pada Minggu malam. Jika Inter memenangkan pertandingan ini, selisih poin akan menjadi sembilan.